紐約沉沒？研究指整座城正下沉　建築物總重量等同1.4億頭大象

撰文：ETtoday
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美國紐約市是全球之名不夜城，眾多摩天大樓座落於此，但最新地質研究發現，紐約整座城市正在逐漸下沉，其中一項原因就是因為大量建築物已經讓地表超重，而海平面上升則加劇了城市發生洪水的風險。

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根據《衛報》報道，研究人員發現，紐約市正以平均每年1至2毫米的速度持續下沉，城市內部分地區的下沉速度甚至比平均值高出兩倍。報道引述這篇發表於《地球未來》期刊的研究說，包括帝國大廈、佳士拿大廈等知名地標在內，紐約市的建築總重量約為1.68兆磅（約7620億公斤），相當於1.4億頭大象的重量。

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如此巨大的重量全部壓在紐約市地表上，雖然大多摩天大廈都建築在堅硬的岩層之上，但其他較軟的地層如黏土、沙土混合層，則會因為其上的建築物而加快自然下沉。而受到地層下陷和海平面上升的雙重影響，紐約地區海平面上升速度是全球平均值的兩倍，自1950年以來，紐約市沿岸海平面已經上升22厘米，估計到21世紀末，紐約因暴雨而造成嚴重洪水的風險將會是現在的四倍。

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研究指出，「全紐約市840萬高度密集的人口，都將面臨不同程度的洪水災害」。領導這份研究的作者、美國地質調查局地球物理學家帕森斯（Tom Parsons）表示，「這是個持續的過程，洪水氾濫風險將增加」；他又說「土壤越軟，建築物造成的壓力就越大，我們必須記住，每次在那裡建造東西，就會讓地層又降低一點。」

事實上，紐約2012年就曾經因為颶風桑迪帶來的暴雨而引發洪水，當時造成部分地鐵車站遭淹沒，多處區域停電等災情。另外，2021年颶風艾達也曾引發紐約部分地區淹水，多人不幸溺斃。學者警告，洪水問題將因全球暖化而惡化，紐約和其他沿海城市「必須做好準備」。

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