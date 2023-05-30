秦剛晤津巴布韋外長　稱支持津方反對外部干涉制裁

國務委員兼外長秦剛5月29日在北京與津巴布韋外長沙瓦（Frederick Shava）舉行會談。秦剛表示，中方將一如既往地堅定支持津方反對外部干涉制裁，願同津方深化治國理政經驗交流，推進高質量共建「一帶一路」，落實好中非合作論壇框架內各項對非合作舉措。



秦剛表示，中津建交40多年來，無論國際風雲如何變幻，兩國傳統友誼始終堅如磐石，始終是彼此信賴、相互支持的好兄弟和好夥伴。中方願同津方一道，落實好兩國元首重要共識，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，推動中津關係不斷取得新的更大發展。

秦剛指出，中方將一如既往地堅定支持津方反對外部干涉制裁，走符合本國國情的發展道路，願同津方深化治國理政經驗交流，加強發展戰略對接，推進高質量共建「一帶一路」，落實好中非合作論壇框架內各項對非合作舉措，發掘投資、貿易、能礦、清潔能源、人力資源開發等領域合作潛力，推動雙方合作提質升級。中方將繼續鼓勵中國企業赴津投資興業。中方願同津方密切國際協作，推動全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議落地生根。

沙瓦表示，津中關係經受住了時間考驗，友好合作水平得到大幅提升。津方堅定奉行一個中國政策，支持中方制定的「一國兩制」方針，支持中方提出的共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。津方感謝中方為津減貧、抗擊新冠疫情提供的大力支持，願同中方深化各領域互利合作，加強非中合作論壇框架下合作，推動津中全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。