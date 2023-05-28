C919完成商業首飛「有多國產」遭質疑　三點證60%國產率已非易事

中國東方航空使用全球首架由中國飛機製造商中國商飛公司（COMAC）交付的C919大型客機，執飛MU9191航班。它從上海虹橋機場起飛，飛抵北京首都機場。它是首次按照國際通行適航標準自行研製，具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。



研發新機的項目2007年獲中國批准立項，中國商飛翌年開始研製，經過科研、設計、工程人員經過10年艱苦研發，它在2015年11月完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛——這象徵中國航空製造業進入大型噴氣式客機時代。

C919開始進入試飛階段。2017年至2022年，C919飛過很多地方，面臨冰雪、大風、高溫、嚴寒的考驗，也通過失速、最短距離煞車、最小離地速度等極端狀況的試驗。

它在2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證（TC證），表明C919的設計符合適航標準及環保要求，拿到投放市場的「入場券」。

C919交付全球首個用戶中國東方航空公司。C919主製造商中國商飛向東航交付「C919全球首架紀念鑰匙」。新華社5月27日稱，這可說是一把象徵打開國產大飛機市場大門的「鑰匙」，也是開啟中國民機產業發展大門的「鑰匙」。

交付東航的C919為滿足航線運行要求，2022年12月26日起開始驗證飛行，在國內主要航點飛行，全面模擬航班運行過程，檢驗其航線運行能力。

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它為何是國產機？

過去多年不少人質疑它「有多國產」。有報道在2021年引述《中國青年報》的數據稱，C919國產化率不過60%，很多零部件都是進口貨，為什麼說它是完全自行研發的國產貨？

中國商飛前期制定飛機整體設計方案。C919總設計師吳光輝說，C919是中國自主設計的幹線飛機，就飛機整體設計而言擁有完全自主知識產權。

中國政府網站2017年發布的資料，對於大型飛機這樣複雜的產品來說，整體設計是極其重要的。沒有整體設計，即使把全世界最好的引擎、機身、飛控、電傳等等組合起來，也得不到一架能飛的飛機。

波音商用飛機集團副總裁科維（Carolyn Corvi）也說過：「如果人們都可把買來的部件組裝並讓它飛起來，全球就不會只有2家大飛機製造商了。」

國產客機C919商業首飛：圖為2023年5月28日，中國第一架國產大型客機Comac C919從中國上海的上海虹橋國際機場開始其首次商業飛行。（Reuters）

三點證研發不易

C919機頭、機身、機尾、機翼等外面的「殼子」來自中國的成飛、洪都、沈飛、西飛等企業，而其他很多關鍵部份都來自外國企業。

據悉，全球採購是民航機機製造的一大特點，波音（Boeing）、空中巴士的供應商也來自全球各地。

以飛機殼為例，它是飛機的核心科技之一，C919客機飛機殼是出自中國之手，研究團隊為此搞定102項關鍵技術。此外需留意的一點是，能自主研製出飛機殼的國家屈指可數，中國能做到自行研發飛機殼，已是一個重大突破。

圖為2018年7月12日，一部C919客機從位於中國上海的總裝線起飛，降落在山東省的東營機場。（Getty）

那麼C919為何不裝上國產引擎？當局稱中國還不具備生產適合民航大型客機引擎的能力，而國際民航飛機製造商的引擎也是採購自供應商。

目前國際上民航引擎製造商主要有英國飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce，其實生產引擎的Rolls-Royce應稱作羅爾斯-羅伊斯，簡稱羅・羅）、美國的通用電氣航空（GE Aviation）和加拿大的普拉特・惠特尼（Pratt & Whitney Canada，PWC或P&WC）、法國的斯奈克瑪（Snecma S.A.），以及多國合作的國際航空引擎公司（IAE）和CFM國際（CFM International）。

除此之外，飛機是在中國自行組裝，不少人認為這並不難。事實上除了中國商飛，全球能做到這一點的公司不多。