國泰風波｜葉劉稱內地網民「過火」　籲勿情緒過激　慎防加深矛盾

國泰空中服務員涉歧視風波未平息，內地網民罵聲不斷，特首李家超亦要開腔安撫指：「相關國泰機組人員不尊重乘客，言行惡劣，傷害內地同胞感情，感到痛憤失望。」不過事件在內地網上繼續發酵，身兼行會召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀昨晚（29日）在社交平台發帖，指部份內地網民故意挑釁、非理性的批評「過火了」，又表示剛剛到內地訪問，亦有內地官員認為網民反應過敏。她直言「內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾」。



身兼行會召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀昨晚（29日）在社交平台發帖，指部份內地網民故意挑釁、非理性的批評「過火了」。（資料圖片／廖雁雄攝）

指不少內地官員亦認為網民反應過敏

葉劉在帖文中表示，近日在內地交流時，常與內地官員談起內地網民指控國泰航空空中服務員歧視非英語乘客的風波，她指：「當中有人表示憤慨，為甚麼時至今日香港人仍然歧視內地人？ 但也有不少人表示，內地部份網民反應過激，例如質疑為何香港人不是全部講普通話？以及要求英資太古集團撤出國泰、甚至網上流傳有小紅書網民發帖表示會攜帶隨身隱形攝錄裝置，故意挑釁空姐。」

她認為這些故意挑釁空姐等非理性帖文都是「過火了」，她又引述內地官員所指：「不要排除外資。甚麼資金都歡迎，大家一同拚經濟才有發展。」

葉劉續指，或有部份內地網民不了解香港特性，指現今香港說普通話的人愈來愈多，但事實並未如內地般普及。另外，她認同作為一名服務員，嘲笑顧客來源地、膚色或語言都是歧視；其次是作為一個專業、思想成熟的服務員，任何情況下都不應該嘲笑顧客；尊重客人、以禮待人才是專業的表現。

她直言：「香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾」，呼籲「一家人」彼此體諒及包容。