趁印度撞火車發死人財　婦欲詐領賠償「認領夫屍」老公突現身舉報

印度奧里薩邦（Odisha）6月2日發生3輛火車相撞的嚴重意外。來到7日仍近約80具罹難者遺體無法辨認身份。印媒7日稱一婦女竟藉此大發「死人財」，謊稱丈夫罹難並「認屍」，申領170萬印度盧比（約16.1萬港元）的賠償與補助金。



印度東部奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）2日晚上7時發生火車相撞意外，一列客運火車撞上一列已出軌客運火車，然後掉落在對面線路軌上。事件中約288人死亡，逾1200人傷。

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後翌晨，3日救援人員在現場工作，附近有眾多人圍觀（Reuters）

通訊社印度報業托拉斯（PTI）7日稱，來自克塔克縣（Cuttack）的婦女達塔（Gitanjali Datta）聲稱她的丈夫比賈伊（Bijay Datta）死於這場慘劇，並親往指認一具男性遺體是她的老公。

她藉此向印度鐵道部、奧里薩邦首席部長帕特奈克（Naveen Patnaik）辦公室，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室分別申請100萬、50萬與20萬印度盧比的賠償與補助金。

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後翌晨，3日救援人員在現場工作，附近有眾多人圍觀（Reuters）

文件經檢驗後，有關方面發現她所說的都是假，不過警方僅發出警告，很快放她走。不過她面對的麻煩才剛開始。她的丈夫報案，要求警方嚴懲，因她企圖領取公帑，還謊稱他去世。警方稱達塔已畏罪藏匿。

警方稱，兩人過去13年處於分居狀態。

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後，3日警察沿着路軌行走及搜索，尋找意外中死者的殘肢。（Reuters）

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