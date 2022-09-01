開學｜日本小學營養午餐有多豐富？星級菜單曝光　全靠政府幫埋單

之前看一些紀錄片，提到日本的校園午餐，有些學校會有自己的一塊地來給體驗學生自己種地，也會參與午飯製作的過程，但不是所有學校都有這樣的條件，這樣的學校午餐就要由營養午餐中心來提供。



說實話報姐一直很好奇，學校的午餐是怎樣製作出來的，正好看到的很喜歡的YouTuber Ryu和Yuma去了日本的營養午餐中心拍攝……

一個圖輯看清日本營養午餐中心製作學童午餐全過程（點圖放大瀏覽）：

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從早上的7：45分開始，牛奶、蔬菜、肉類間隔五分鐘一輛卡車陸續送到。牛奶送到的時候，午餐中心的工作人員還要拆開一盒來測溫。接下來是今天午餐要用到的蔬菜，胡蘿蔔、蘿蔔、大蔥和菠菜，每一種蔬菜都是選當地不同的農家送來的，而且蔬菜看起來新鮮又乾淨，非常整潔。

這家營養午餐中心要給附近5個小學提供午餐，室內貼著一張每日的菜單表，和學校裏的是同款哦！會寫上每天的菜名，還有使用到的食材、卡路里、碳水、蛋白質、脂肪的含量，像這一天的菜就有菠菜沙拉、蔬菜味增湯和炸芝士雞胸肉。

這樣一份午餐的價格在230-270日圓左右，真的蠻便宜的。午餐的價格平均不到市場價格的一半，這麼便宜是因為按照規定，日本國家財政負責提供配餐中心及學校配餐室的硬件與設備，地方財政則提供相關人員的工資及運輸費用，這樣一來，家長只需交納營養配餐的原材料費即可，而且對於家庭確實困難的學生會完全免費。

所有的菜單都是由營養師來制定的，營養師算是學校的職員，菜單都是根據考量孩子的營養和健康設計的，而且據營養師說，日本的小孩不是很愛吃大豆類的食物，所以要換營養物質相近的食材去代替。不過就算食譜怎麼換，一天一瓶牛奶是必須的。

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接下來Ryu和Yuma就要進入製作午餐的車間啦，穿上無菌服帶好口罩，一分頭髮絲都不能露出來，然後洗手消毒，最後進入一個「空氣洗澡間」除塵。午餐從9點開始製作，要在中午12點做好送到學校，5個學校一共有2000份要製作，而且學生吃到午餐時不再額外加熱飯菜還是熱的，所以時間還是很緊張的。

進去的時候裏面已經霧氣騰騰，基本上都是機器在操作了，菠菜放進去會被切成一段段的，像魔芋這樣比較難切的還是需要人工上場，炸雞胸肉也有機器的時間預設，炸好之後工作人員會夾起來，碼齊放在盒子裏。盒子上有某學校幾年級幾班的標籤，米飯蒸好之後由機器打散變得粒粒分明，工作人員再把米飯裝進米飯盒裏。製作味增湯需要用到超級大一口鍋，依次把食材倒進鍋裏炒製，最後再加水烹煮。

每道菜完成之後，營養師都會拿一小份嚐味道，看看鹹淡是否合適。所有的食物裝盒，再一起裝到像集裝箱一樣的大推車裏，整個大推車由貨車運輸一起送到學校，推車上也同樣寫着學校的名字。

Ryu和Yuma也嚐了剛製作完成的營養午餐，看起來好好吃的樣子，份量很適中，而且營養物質都是經過合理計算的。蔬菜味增湯裏有魔芋、胡蘿蔔、白蘿蔔，還有炸過的豆腐，豆腐都吸滿湯汁，絕對好吃！胡麻菠菜沙拉和炸的脆脆的芝士雞胸肉，再來一瓶牛奶（哎，報姐要是小學能吃那麼好……流下來羨慕的淚水）。

日本在校園午餐這方面可以說是做得最好的一個國家，從1889年算起，日本推行校園午餐已經有131年的歷史，江戶東京博物館裏還有午餐變遷史的模型，除了製作的時候對衛生環境一絲不苟，同時把午餐時間變成了對孩子們的教育、學習時間。

日本很注意對學生們的飲食禮儀教育，每天有專門的值日生負責全班級午餐的取送、派發。學生在享用午餐時不忘垃圾分類，教育學生剩飯是不禮貌的行為，學生飯後自覺參加各項整理、清潔活動。總之，日本學校通過這種飲食教育，讓學生們懂得感恩，熱愛勞動，學會分工合作，同時也不忘一餐一飯皆來之不易，這樣的形式還是值得學習。

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