乃木坂46｜22歲早川聖來踢爆高層霸凌後突告引退：被壓得喘不過氣

日本人氣女團「乃木坂46」的22歲成員早川聖來，5月21日踢爆舞台總監長期言語霸凌，而事件曝光後，該名舞台總監也被撤換；不料，早川聖來16日又無預警在官方部落格發文，宣布畢業並退出演藝圈，讓許多粉絲驚訝又不捨，引發網友熱議。



早前踢爆舞台總監長期語言暴力的早川聖來無預警宣布引退。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

早川聖來16日發文表示：「我，早川聖來，將從女團乃木坂46畢業，也將引退演藝圈。」提及自己17歲時通過甄選，初次登上舞台就在日本武道館，備受責任感和壓力，直言感覺被壓得快喘不過氣來，但因為有粉絲的支持，才能夠繼續堅持表演，文末也再次宣告「乃木坂46的早川聖來的藝能界生活即將結束」。

同場加映：乃木坂46女偶像池田瑛紗考入名校 職員發Tweet亂說1句話秒遭開除（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

事實上，早川聖來5月21日在廣播節目上，爆料團體成員長期遭受舞台總監SEIGO的言語霸凌，透露當時成員掛橋沙耶香在演唱會摔下舞台，導致顏面骨折、斷牙，沒想到，SEIGO竟怒罵其他成員：「沙耶香的意外全是妳們的錯」，甚至說道「沙耶香是自作自受」；而在早川聖來曝光「霸凌事件」後，該名舞台總監就遭到撤換。

延伸閱讀：

綜藝天王遭爆婚外情！酒店激戰「小35歲正妹」 出手闊綽給30萬報酬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】