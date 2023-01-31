捉迷藏玩出禍　孟加拉少年躲進貨櫃睡着　困6天出來已在另一國

捉迷藏是童年時期必玩的遊戲之一，但有時為了不讓鬼找到藏得太隱密也很危險，過去也曾傳出孩童因為玩捉迷藏而出意外的新聞。



而在孟加拉則是有一名男孩因為和朋友在貨櫃上玩捉迷藏，結果直接被運出國，踏出貨櫃時人已在馬來西亞。

打開貨櫃時，現場人員還以為少年是被人蛇集團綁架 點圖了解更多及瀏覽相關照片：

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據當地媒體報道，孟加拉一名15歲的男孩法希姆（Fahim）日前在第一大港吉大港與朋友玩捉迷藏時，跑進一個貨櫃中躲藏，卻因為一個大意在裏頭睡着了而遭到反鎖，貨櫃就這樣上了船。期間法希姆就一直待在貨櫃中，大喊大叫也沒有人聽到，整整六天的航行時間沒水沒食物，最後抵達了馬來西亞。

當工作人員打開貨櫃發現法希姆時嚇了一大跳，一度以為他是被人蛇集團綁架。所幸法希姆只有脫水發燒，健康情況大致良好。也幸好孟加拉到馬來西亞的航程不算太長，約莫3,700公里，如果是開往其他歐美國家，法希姆恐怕無法存活。

目前馬來西亞當局正等待法希姆出院就協助送他回國，結束他的這場跨國捉迷藏。

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