鐵達尼號｜9個你不知的幕後秘聞　結局一幕反映真實事件冇人知？

《鐵達尼號》（Titanic）這部1997年上映的愛情電影，不僅在當時造成廣大迴響，縱使過了20多年，許多影迷仍不時地將它翻出來重溫，這部電影之所以成為經久不衰的浪漫史典範，正是因為度過漫長的發酵，釀出了一天比一天深厚的韻味，儘管影迷們一再回顧，總還是能挖掘出從前沒注意到的小細節，而這都要歸功於電影在細節上的用心雕琢，讓這部電影過了多年仍歷久彌新。



以下就為你整理出《鐵達尼號》中你不知道的9個小彩蛋，一起來看吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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一、電影《鐵達尼號》比真實鐵達尼號還貴！

真實版鐵達尼號在1912年完工，斥資約1.2億美元（約9.4億港元）打造，在當時是全世界最大的船舶，更被喻為「永不沉沒」的「夢幻之船」。

然而，導演占士金馬倫（James Cameron）為了拍攝《鐵達尼號》，總共投入了2億美元（約15.7億港元），是當時有史以來最高昂的電影經費，製作預算甚至比造一艘真正的鐵達尼號還龐大！

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二、男女主角在海上生死交鋒的時刻，琦溫斯莉其實正在失溫

《鐵達尼號》其中一個經典場面，就是沉船後，Jack與Rose在大海上共度生死存亡的時刻，由於兩人緊抓的門板早已殘破不堪，僅能容下一人，Jack選擇讓Rose上去，自己則全身浸泡在冰冷的海水中，而當Rose伏在載浮載沉的門板上苟延殘喘，Jack告訴她：「妳一定要活下去！」隨後便墜入深深的海底。

電影裡，兩人在海上漂浮，被凍得奄奄一息，而現實中，女主角琦溫斯莉（KateWinslet）一度也在拍攝時失溫，並出現「高熱」（Hyperthermia）的緊急症狀，她表示，拍攝現場的水多到劇組根本無法調控水溫，自己當時真的很冷！

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三、女主角在前夫臉上吐口水的劇情，是琦溫斯莉即興創作的橋段

一直以來，Rose都在母親的期望、與未婚夫之間的關係裡來回掙扎，直到最後鐵達尼號撞上冰山時，Rose才終於掙脫束縛、放手一搏，在逃難之際，毅然決然的選擇回頭尋找愛人Jack，然而未婚夫卻不願放她離開，情急之下Rose朝著他的臉狠狠地吐了一大口口水，讓貴族未婚夫嚇傻在原地。

身為名媛的Rose做出這個舉動看似不符常理，但其實呼應了在電影剛開始，平民出身的Jack曾教她如何吐口水的回憶，這個專屬於愛人的信號讓意會的觀眾會心一笑，但你知道嗎？這個動作其實是琦溫斯莉的即興表演！由於劇本並沒有這個橋段，當時飾演未婚夫的演員也嚇了一大跳，當下他臉上強烈的震驚，完完全全是真實反應！

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四、《鐵達尼號》中經典的淹水畫面，只有一次拍攝機會

在真實的歷史紀錄中，鐵達尼號其中一個著名的識別特徵，便是那座華麗的大型樓梯，雖然沒有留下任何圖片或者殘骸，只能憑空想像它的模樣，但只要是以鐵達尼號為主題的創作都會透過呈現這座階梯的風貌，象徵鐵達尼號的高高在上和富麗堂皇。

《鐵達尼號》的團隊為了還原這座巨型豪華階梯，甚至請來墨西哥和英國的工匠，打造華美繁複的木製鑲板、精緻的石膏製品及欄杆，也因此在後續拍攝淹水的劇情時只有唯一一次機會，畢竟在約34萬公升的水灌入場景後，這座樓梯無疑會被直接摧毀，無法重新來過。

不過正因如此，電影裡Jack與Rose在樓梯一個向上、一個向下往彼此奔去，洶湧的海水隨之而來，將一切淹沒的畫面，才定格成了永恆的經典。

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五、電影許多經典台詞，是取材自當年生還者的口述記憶

眾所周知，導演占士金馬倫力求為了讓電影更貼近真實歷史，做足了準備，甚至數度下潛至鐵達尼號遺址，不僅在畫面呈現上下足功夫，台詞等細節也都藏著他的良苦用心。

電影中的台詞對話，有不少是出自英美災難調查聽證會的證詞，採用了當年沉船事件生還者的口述記憶。像是Rose意圖跳海自殺時，Jack告訴她墜海的感受就像「被千把利刃刺遍全身」，這句話其實是來自倖存者Charles Herber Lightoller，他回顧當年船難發生的瞬間，這麼形容：「入水的那一刻就像全身被千把利刃戳刺，有好一段時間，我完全喪失了對自己的控制力。」

六、《My Heart Will Go On》本來不是電影主題曲

由莎蓮迪安（Célin Dion）演唱的主題曲《My Heart Will Go On》，相信是全球影迷心中不滅的經典，只要音樂一下就讓人熱淚盈眶，儘管離電影上映已經過了二十多年的今時今日，這首歌仍在街頭巷尾傳唱不息。

然而在一開始，導演占士金馬倫明確拒絕了用流行歌作為電影的片尾，但作曲家詹姆斯霍納（James Horner）還是先斬後奏，悄悄找來莎蓮迪安錄製人聲版本，聽完後的占士金馬倫大為感動，於是贊成了以莎蓮迪安演唱的《My Heart Will Go On》作為主題曲。而這首歌獲得的熱烈迴響也證明這個決定沒做錯，《鐵達尼號》與《My Heart Will Go On》顯然相互成就了彼此的經典地位！

七、鐵達尼號真實故事中的知名倖存者

在電影中，當所有人都在忙著逃難，有一位廚師彷彿事不關己的只顧著喝酒，儘管到了最後關頭，他也只是爬上欄杆，任憑自己就這樣跟著船隻緩緩的下沉。

事實上，這位廚師確有其人，他是鐵達尼號的首席麵包師Charles John Joughin，雖然他的確跟著郵輪一起沉入海中，但因為他實在喝太多威士忌了，以至於後來他在攝氏−2°C的海水裡浸泡整整三個小時，幾乎沒有產生任何失溫症的不良影響，反而奇蹟生還！後來他也因為這個奇特的經歷，成為鐵達尼號知名的倖存者。

八、沉船時躺在床上的老夫妻，取材自鐵達尼號真實故事

電影末尾，鐵達尼號即將沉船之際，一對老夫妻依偎在床上、緊緊相擁，一起靜靜地看著海水漫進房間裡，等待死亡。雖然只是短短一幕，但老夫妻至死不渝的愛情，被觀眾公認為《鐵達尼號》中最悲傷而動人的段落。

事實上，這對殉情的佳偶並非杜撰，而是真實存在！這對夫妻分別是老公Isidor Straus和妻子Ida Straus，他們是美國知名的美斯百貨（Macy's）聯合創辦人，是鐵達尼號的頭等艙乘客。

當時郵輪撞上冰山，兩人由於身分貴重，本來可以搭上第一批救生艇離開，然而丈夫Isidor卻表示自己不會比其他男性先走，而Ida雖然是逃生第一順位的女性，卻不願拋下愛人，儘管丈夫一再催促她趕緊離去，但她堅定的告訴他：「我們一起生活了這麼多年，你去哪，我就去哪。」

最終，兩人一同佇立在甲板上，望著彼此、雙手緊握。

九、電影中最後一幕的時間，為鐵達尼號真實事件的沉船時刻

在接近片尾的時候，Rose在夢中終於與愛人Jack重逢，Jack對她微笑著伸出手，背景是一座時鐘，仔細一看，時鐘的指針正好停在2：20分。

歷史上，鐵達尼號的沉船時間正好是1912年4月15日的2：20分，只能說這個小巧思實在太細心了！導演占士金馬倫表示，這部電影原本就以「離別」為主題，如果Jack沒有死亡，就無法傳達結局的意義，並直言「這是出於電影藝術，而不是物理」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：影評／《鐵達尼號》不為人知的9大彩蛋！電影中最後一幕與真實故事不謀而合，讓人雞皮疙瘩掉滿地】