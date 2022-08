鐵達尼號｜9個你不知的幕後秘聞　結局一幕反映真實事件冇人知？

《鐵達尼號》(Titanic)這部1997年上映的愛情電影,不僅在當時造成廣大迴響,縱使過了20多年,許多影迷仍不時地將它翻出來重溫,這部電影之所以成為經久不衰的浪漫史典範,正是因為度過漫長的發酵,釀出了一天比一天深厚的韻味,儘管影迷們一再回顧,總還是能挖掘出從前沒注意到的小細節,而這都要歸功於電影在細節上的用心雕琢,讓這部電影過了多年仍歷久彌新。



以下就為你整理出《鐵達尼號》中你不知道的9個小彩蛋,一起來看吧!(點圖放大了解👇👇👇)

+ 33

一、電影《鐵達尼號》比真實鐵達尼號還貴!

真實版鐵達尼號在1912年完工,斥資約1.2億美元(約9.4億港元)打造,在當時是全世界最大的船舶,更被喻為「永不沉沒」的「夢幻之船」。

然而,導演占士金馬倫(James Cameron)為了拍攝《鐵達尼號》,總共投入了2億美元(約15.7億港元),是當時有史以來最高昂的電影經費,製作預算甚至比造一艘真正的鐵達尼號還龐大!

【相關圖輯】點圖放大重溫「琦溫斯莉曾為藝術犧牲的作品」👇👇👇

+ 14

二、男女主角在海上生死交鋒的時刻,琦溫斯莉其實正在失溫

《鐵達尼號》其中一個經典場面,就是沉船後,Jack與Rose在大海上共度生死存亡的時刻,由於兩人緊抓的門板早已殘破不堪,僅能容下一人,Jack選擇讓Rose上去,自己則全身浸泡在冰冷的海水中,而當Rose伏在載浮載沉的門板上苟延殘喘,Jack告訴她:「妳一定要活下去!」隨後便墜入深深的海底。

電影裡,兩人在海上漂浮,被凍得奄奄一息,而現實中,女主角琦溫斯莉(KateWinslet)一度也在拍攝時失溫,並出現「高熱」(Hyperthermia)的緊急症狀,她表示,拍攝現場的水多到劇組根本無法調控水溫,自己當時真的很冷!

【圖輯】點圖放大重溫《鐵達尼號》精彩劇照👇👇👇

+ 10

三、女主角在前夫臉上吐口水的劇情,是琦溫斯莉即興創作的橋段

一直以來,Rose都在母親的期望、與未婚夫之間的關係裡來回掙扎,直到最後鐵達尼號撞上冰山時,Rose才終於掙脫束縛、放手一搏,在逃難之際,毅然決然的選擇回頭尋找愛人Jack,然而未婚夫卻不願放她離開,情急之下Rose朝著他的臉狠狠地吐了一大口口水,讓貴族未婚夫嚇傻在原地。

身為名媛的Rose做出這個舉動看似不符常理,但其實呼應了在電影剛開始,平民出身的Jack曾教她如何吐口水的回憶,這個專屬於愛人的信號讓意會的觀眾會心一笑,但你知道嗎?這個動作其實是琦溫斯莉的即興表演!由於劇本並沒有這個橋段,當時飾演未婚夫的演員也嚇了一大跳,當下他臉上強烈的震驚,完完全全是真實反應!

【相關圖輯】侵蝕嚴重鐵達尼號即將消失 有團體辦觀察團讓粉絲近距離接觸殘骸(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 2

四、《鐵達尼號》中經典的淹水畫面,只有一次拍攝機會

在真實的歷史紀錄中,鐵達尼號其中一個著名的識別特徵,便是那座華麗的大型樓梯,雖然沒有留下任何圖片或者殘骸,只能憑空想像它的模樣,但只要是以鐵達尼號為主題的創作都會透過呈現這座階梯的風貌,象徵鐵達尼號的高高在上和富麗堂皇。

《鐵達尼號》的團隊為了還原這座巨型豪華階梯,甚至請來墨西哥和英國的工匠,打造華美繁複的木製鑲板、精緻的石膏製品及欄杆,也因此在後續拍攝淹水的劇情時只有唯一一次機會,畢竟在約34萬公升的水灌入場景後,這座樓梯無疑會被直接摧毀,無法重新來過。

不過正因如此,電影裡Jack與Rose在樓梯一個向上、一個向下往彼此奔去,洶湧的海水隨之而來,將一切淹沒的畫面,才定格成了永恆的經典。

【相關圖輯】鐵達尼號|結局靈感來自華人生還者 占士金馬倫親證其事(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 10

五、電影許多經典台詞,是取材自當年生還者的口述記憶

眾所周知,導演占士金馬倫力求為了讓電影更貼近真實歷史,做足了準備,甚至數度下潛至鐵達尼號遺址,不僅在畫面呈現上下足功夫,台詞等細節也都藏著他的良苦用心。

電影中的台詞對話,有不少是出自英美災難調查聽證會的證詞,採用了當年沉船事件生還者的口述記憶。像是Rose意圖跳海自殺時,Jack告訴她墜海的感受就像「被千把利刃刺遍全身」,這句話其實是來自倖存者Charles Herber Lightoller,他回顧當年船難發生的瞬間,這麼形容:「入水的那一刻就像全身被千把利刃戳刺,有好一段時間,我完全喪失了對自己的控制力。」

六、《My Heart Will Go On》本來不是電影主題曲

由莎蓮迪安(Célin Dion)演唱的主題曲《My Heart Will Go On》,相信是全球影迷心中不滅的經典,只要音樂一下就讓人熱淚盈眶,儘管離電影上映已經過了二十多年的今時今日,這首歌仍在街頭巷尾傳唱不息。

然而在一開始,導演占士金馬倫明確拒絕了用流行歌作為電影的片尾,但作曲家詹姆斯霍納(James Horner)還是先斬後奏,悄悄找來莎蓮迪安錄製人聲版本,聽完後的占士金馬倫大為感動,於是贊成了以莎蓮迪安演唱的《My Heart Will Go On》作為主題曲。而這首歌獲得的熱烈迴響也證明這個決定沒做錯,《鐵達尼號》與《My Heart Will Go On》顯然相互成就了彼此的經典地位!

七、鐵達尼號真實故事中的知名倖存者

在電影中,當所有人都在忙著逃難,有一位廚師彷彿事不關己的只顧著喝酒,儘管到了最後關頭,他也只是爬上欄杆,任憑自己就這樣跟著船隻緩緩的下沉。

事實上,這位廚師確有其人,他是鐵達尼號的首席麵包師Charles John Joughin,雖然他的確跟著郵輪一起沉入海中,但因為他實在喝太多威士忌了,以至於後來他在攝氏−2°C的海水裡浸泡整整三個小時,幾乎沒有產生任何失溫症的不良影響,反而奇蹟生還!後來他也因為這個奇特的經歷,成為鐵達尼號知名的倖存者。

八、沉船時躺在床上的老夫妻,取材自鐵達尼號真實故事

電影末尾,鐵達尼號即將沉船之際,一對老夫妻依偎在床上、緊緊相擁,一起靜靜地看著海水漫進房間裡,等待死亡。雖然只是短短一幕,但老夫妻至死不渝的愛情,被觀眾公認為《鐵達尼號》中最悲傷而動人的段落。

事實上,這對殉情的佳偶並非杜撰,而是真實存在!這對夫妻分別是老公Isidor Straus和妻子Ida Straus,他們是美國知名的美斯百貨(Macy's)聯合創辦人,是鐵達尼號的頭等艙乘客。

當時郵輪撞上冰山,兩人由於身分貴重,本來可以搭上第一批救生艇離開,然而丈夫Isidor卻表示自己不會比其他男性先走,而Ida雖然是逃生第一順位的女性,卻不願拋下愛人,儘管丈夫一再催促她趕緊離去,但她堅定的告訴他:「我們一起生活了這麼多年,你去哪,我就去哪。」

最終,兩人一同佇立在甲板上,望著彼此、雙手緊握。

九、電影中最後一幕的時間,為鐵達尼號真實事件的沉船時刻

在接近片尾的時候,Rose在夢中終於與愛人Jack重逢,Jack對她微笑著伸出手,背景是一座時鐘,仔細一看,時鐘的指針正好停在2:20分。

歷史上,鐵達尼號的沉船時間正好是1912年4月15日的2:20分,只能說這個小巧思實在太細心了!導演占士金馬倫表示,這部電影原本就以「離別」為主題,如果Jack沒有死亡,就無法傳達結局的意義,並直言「這是出於電影藝術,而不是物理」。

【本文經《風傳媒》授權轉載,原文:影評/《鐵達尼號》不為人知的9大彩蛋!電影中最後一幕與真實故事不謀而合,讓人雞皮疙瘩掉滿地】