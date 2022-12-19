鐵達尼號｜被批太肥害死里安納度　琦溫絲莉忍25年反擊：這是欺凌

【鐵達尼號／阿凡達水之道】琦溫絲莉（Kate Winslet）與導演占士金馬倫（James Cameron）繼25年前《鐵達尼號》（Titanic）後再度攜手合作《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），許多影迷仍難忘當年《鐵達尼號》締造的空前票房紀錄，對於最後里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）扮演的男主角甘願自我犧牲、保住愛人琦溫絲莉的性命，不跟她一起躺在漂浮的門板上等待救援，粉絲們一直戲稱琦溫絲莉扮演的女主角太肥，門板上容不下另外一個人。



對此琦溫絲莉到現在還覺得很不滿，坦言：「如果我能讓時光倒流，我會改變我的語氣，反擊他們說，你們怎麼敢這樣對我？我是個年輕女生，我的身體還在改變，我還在弄清楚怎麼回事，我很沒安全感，我很害怕，不要讓這件已經很難受的事變得更糟糕，這是欺凌！」

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當初琦溫絲莉的體型被各國傳媒消遣，她苦笑道：「顯然，我太肥了。可是我根本他X的不肥，他們真的很過分。」她對於片中的結局，這麼說道：「我最後一次講清楚，他當然可能可以一起躺在門板上，但那就沒辦法讓門板繼續漂浮，最後這就不是一個可行的辦法。」

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身兼編導的占士金馬倫，解釋過《鐵達尼號》男主角註定不能活下來，因為該片故事就像《羅密歐與朱麗葉》（Romeo and Juliet），是關於愛、犧牲和死亡的機率，這部片裡的愛得有多深是透過犧牲有多大來展現。但為了平息觀眾多年來的疑惑，他透露已經做了一個節目，找近似里安納度和琦溫絲莉身型的人，置身在片中的環境做實驗，還有研究身體失溫的專家參與，最後證明兩個人沒辦法都活下來，片子的安排是符合科學根據的。

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