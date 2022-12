鐵達尼號｜被批太肥害死里安納度　琦溫絲莉忍25年反擊：這是欺凌

【鐵達尼號/阿凡達水之道】琦溫絲莉(Kate Winslet)與導演占士金馬倫(James Cameron)繼25年前《鐵達尼號》(Titanic)後再度攜手合作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),許多影迷仍難忘當年《鐵達尼號》締造的空前票房紀錄,對於最後里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)扮演的男主角甘願自我犧牲、保住愛人琦溫絲莉的性命,不跟她一起躺在漂浮的門板上等待救援,粉絲們一直戲稱琦溫絲莉扮演的女主角太肥,門板上容不下另外一個人。



對此琦溫絲莉到現在還覺得很不滿,坦言:「如果我能讓時光倒流,我會改變我的語氣,反擊他們說,你們怎麼敢這樣對我?我是個年輕女生,我的身體還在改變,我還在弄清楚怎麼回事,我很沒安全感,我很害怕,不要讓這件已經很難受的事變得更糟糕,這是欺凌!」

當初琦溫絲莉的體型被各國傳媒消遣,她苦笑道:「顯然,我太肥了。可是我根本他X的不肥,他們真的很過分。」她對於片中的結局,這麼說道:「我最後一次講清楚,他當然可能可以一起躺在門板上,但那就沒辦法讓門板繼續漂浮,最後這就不是一個可行的辦法。」

身兼編導的占士金馬倫,解釋過《鐵達尼號》男主角註定不能活下來,因為該片故事就像《羅密歐與朱麗葉》(Romeo and Juliet),是關於愛、犧牲和死亡的機率,這部片裡的愛得有多深是透過犧牲有多大來展現。但為了平息觀眾多年來的疑惑,他透露已經做了一個節目,找近似里安納度和琦溫絲莉身型的人,置身在片中的環境做實驗,還有研究身體失溫的專家參與,最後證明兩個人沒辦法都活下來,片子的安排是符合科學根據的。

