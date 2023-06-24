俄羅斯傳兵變｜普京演說全文：定義瓦格納叛國　將嚴懲消滅涉亂者

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23日狠批俄軍高層，而且率兵從烏克蘭回國，要求與防長及總參謀長會面。他否認進行叛亂，但有部隊成員正在開往首都莫斯科。



事發數小時後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又普丁或蒲亭）發表5分30秒的電視講話。他在演說開宗明義地說：

我現在向俄羅斯公民，向武裝力量、執法機關和特種機構人員，向正在戰鬥崗位奮戰、擊退敵人進攻的戰士和指揮官發表講話，我知道你們表現十分英勇，因為今天凌晨我再次與所有方向的司令員進行了交談。我現在向那些因為受到欺騙或威脅而被捲入犯罪冒險，被推上重罪（武裝叛亂）之路的人發表講話。

籲拋開分歧 團結抗外

稱當局已對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，首都莫斯科加強戒備。

他說，俄羅斯在為自己的將來做艱苦鬥爭，在擊退新納粹分子及其主人的侵略。 事實上，與俄羅斯對抗的是西方整個軍事、經濟和訊息機器。俄羅斯在為我們人民的生命和安全，為俄羅斯的主權和獨立而戰，為繼續作為俄羅斯這個擁有千年歷史的國家而存在的權利而戰。

他說，這場戰鬥決定着俄羅斯人民的命運，需要團結一切力量，眾志成城，有責任擔當。所有可以削弱我們的東西，可能被利用以及正在被外敵用來從內部瓦解我們的一切紛爭，都應拋到一邊。

這場戰鬥決定着我國人民的命運，需要團結一切力量，眾志成城，有責任擔當。所有可以削弱我們的東西，可能被利用以及正在被外敵用來從內部瓦解我們的一切紛爭，都應拋到一邊。

他說，因此分裂俄羅斯的團結的行為實際上是對國家人民、對正在前線奮戰的戰友的背叛。這是在俄羅斯和人民的背後捅刀。

圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

瓦格納行為叛國

他說瓦格納集團的行為是叛國。他說所有對抗軍隊的人都是叛徒。

他說，任何叛亂都是致命威脅，俄羅斯的行動將是強硬的。俄羅斯武裝部隊已接到消除那些武裝叛亂組織者的必要命令，所有蓄意走上背叛和要挾之路並準備發動武裝叛變的人必將受到懲罰。

他說，他們正在為人民的生命和安全而戰。俄羅斯需要團結所有力量。他稱俄羅斯應該消除任何分歧。

他稱俄羅斯所看到的是對我們的背叛。俄羅斯面臨叛國行為。俄羅斯將保衛我們的國家免受內部叛變的威脅。

+ 2

將穩定羅斯托夫市局勢

他稱羅斯托夫市的情況很困難，但將採取果斷行動來穩定該市局勢。

普京說將捍衛憲法，參與叛亂的每個人都將受到懲罰，「我們的回應將會嚴厲」。

他在講說中指出，瓦格納是「解放」頓巴斯的英雄，但叛軍正在把俄羅斯推向失敗和投降。

普京稱羅斯托夫政府機構基本上被封鎖，他要求部隊成員停止參與犯罪行為。他將將盡一切努力保護俄羅斯。

▼在俄羅斯疑發生兵變之際，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）諷刺地轉發普京的電視講話影片，還配上英文字幕：

普京稱，1917年俄羅斯就曾遭受這樣的打擊，當時在經歷第一次世界大戰，但勝利卻被竊取。陰謀、爭吵，以及在軍隊和人民背後玩弄權術，演變成了劇烈動蕩，軍隊癱瘓，國家分裂，大片領土喪失，最終釀成內戰慘劇。

俄羅斯人殺了俄羅斯人，兄弟殺了兄弟，而各種政治冒險家和外國勢力卻通過分裂國家而謀取了私利。

俄羅斯不會讓這種情況再度重演。俄羅斯將保護我們的人民和我們的國家地位不受任何威脅，包括內部背叛。