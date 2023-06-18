俄羅斯風雲變色24hrs　瓦格納領袖拋出「震撼彈」普京接招

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23及24日先後帶隊進入接近俄烏邊境頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）其後率眾開車北上莫斯科，克宮嚴陣以待，傳佈下機槍陣與挖戰壕。



以下是過去24小時發生過的重大事件：

6月23日

● 俄塔社稱，普里戈任稱俄國防部對其部隊進行襲擊，呼籲支持者反對政府，他被指控干犯企圖煽動叛亂罪。俄羅斯聯邦安全局（FSB）已就他進行刑事立案。普里戈任因此可能面臨被判入獄20年。

●普里戈任隨後在Telegram發布的一系列錄音中稱俄軍領導層的「邪惡」行為「必須停止」，他的瓦格納僱傭軍將率領一場針對俄軍的「正義遊行」（march for justice）。

6月24日

● 普里戈任說，他的手下已從烏克蘭越過邊境進入俄羅斯，並準備好「一路」對抗俄羅斯軍隊。

● 帶隊進入接近俄烏邊境的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。它是羅斯托夫州（Rostov）首府。州長請民眾保持冷靜並留在室內，因瓦格納軍隊已控制羅斯托夫市。

● 俄羅斯國防部發表聲明呼籲瓦格納戰士放棄普里戈任，並將他拘捕，指他們「被欺騙並被拖進犯罪的冒險」。

● 瓦格納部隊控制了位於羅斯托夫市的俄羅斯南部軍區總部，並在內部拍片。他並要求與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。

● 數小時後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）在香港時間下午發布約5分鐘的電視演說，稱瓦格納的行為是叛國，以及在俄羅斯「背後捅刀」。

普里戈任否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中，這被視為他首次公然反對普京這為親密盟友。

圖為中國駐俄羅斯大使張漢暉7月16日在俄羅斯外交部別墅出席《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年招待會。（中國駐俄羅斯大使館網站）

● 包括北約、英國、法國德國及意大利等都在密切注意事態發展。

央視24日引述中國駐俄羅斯大使館工作人員對記者說，目前俄羅斯首都地區平靜，使館將會繼續關注羅斯托夫當地的情況。

● 有支持瓦格納集團的Telegram賬號發文發相，稱有至少180名俄軍在接近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納投降。

另有報道指部隊已通過沃羅涅日市。他們料是開往莫斯科，進行普里戈任口中的「正義遊行」。

● 普里戈任後來說要抓捕紹伊古和格拉西莫夫，之後再向莫斯科進發。

2023年6月24日，俄羅斯沃羅涅日市附近，一輛貨車沿着連接首都莫斯科和俄羅斯南部城市的M-4高速公路行駛，運輸瓦格納集團的一輛坦克。（Reuters）

● 當局先後在莫斯科、頓河畔羅斯托夫市、沃羅涅日市等建立反恐行動制度，並在香港傍晚時份警告會限制網絡服務。

●「正義遊行」車隊開往莫斯科的路程超過一半的時候，俄羅斯軍方直升機向車隊開火。

● 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱俄羅斯的弱點顯然易見，莫斯科在烏克蘭派軍和僱傭兵的時間愈長，會為國內帶來愈多混亂。