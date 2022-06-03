《壯志凌雲獨行俠》全球大收　《華盛頓郵報》指沒中國市場更獨立

電影《壯志凌雲獨行俠》（Top Gun: Maverick），闊別大家36年，幾經艱辛終於可順利在戲院上畫，電影亦不負眾望，連同在美國開畫4天，票房已錄得3億美元（約23億港元），而這數字更是在欠缺中國和俄羅斯兩大市場下，創出的住績。《華盛頓郵報》（The Washington Post）就此刊登一篇評論，指荷里活電影是時候反思是否再需要中國市場。

《壯志凌雲》上畫36年後推出續集，同樣叫好叫座。（電影《壯志凌雲》截圖）

湯告魯斯在《壯志凌雲》的經典皮褸，起初被懷疑會否迎合在中國上畫，刪去日本和台灣的旗幟。（劇照）

日前，《華盛頓郵報》的專欄作家Sonny Bunch以"《Top Gun: Maverick》 proves Hollywood doesn’t need China"（《壯志凌雲獨行俠》證明荷里活不需要中國）為題撰寫文章，指電影在短短４天已取得 3 億美元票房，實現了大約四分之三的盈利目標，更重要是派拉蒙影業和 Skydance Media 製作該電影時，並沒有在中國市場賺到一毫子就達到這目標。

湯告魯斯堅持全實景拍攝，令人置身現場。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

文章又提到起初電影公布首預告中，見到湯告魯斯的飛行皮褸背面，被刪去日本及中華民置的旗幟，認為由於電影拍捍時，部分資金來自中國公司騰訊控股。然而當電影正式上畫，觀眾既看不到影片有出現過騰訊的標誌，而日本和台灣的旗幟亦回到皮褸上，足見騰訊最後是退出了投資。

《蜘蛛俠不戰無歸》無緣中國上映 員工爆料同自由神像有關

決戰自由神像一幕，曾被中方的電影審查專員要求刪去才可上映。（《蜘蛛俠：不戰而歸》劇照）

作者又引述知情人士透露，騰訊高層有可能擔心，中央對於公司投資一部表揚美國軍人的電影感不滿，而退出今次投資。文章最後指，除了《壯志凌雲：獨行俠》取得好成績，早前因為拒絕刪去自由女神大戰一幕，而無法在中國上映的《蜘蛛俠：不戰而歸》（Spider-Man: No Way Home），以及因為畫面出現敏感報章名字，同樣絕跡中國戲院的《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），都分別大收18.9 億美元（約147億港元）及 9億美元（約70億港元）票房，從而證明荷里活製作人，日後審視中國市場對行業的未來發展，還是選擇創作更獨立的路。