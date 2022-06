《壯志凌雲獨行俠》全球大收　《華盛頓郵報》指沒中國市場更獨立

電影《壯志凌雲獨行俠》(Top Gun: Maverick),闊別大家36年,幾經艱辛終於可順利在戲院上畫,電影亦不負眾望,連同在美國開畫4天,票房已錄得3億美元(約23億港元),而這數字更是在欠缺中國和俄羅斯兩大市場下,創出的住績。《華盛頓郵報》(The Washington Post)就此刊登一篇評論,指荷里活電影是時候反思是否再需要中國市場。

《壯志凌雲》上畫36年後推出續集,同樣叫好叫座。(電影《壯志凌雲》截圖)

湯告魯斯在《壯志凌雲》的經典皮褸,起初被懷疑會否迎合在中國上畫,刪去日本和台灣的旗幟。(劇照)

日前,《華盛頓郵報》的專欄作家Sonny Bunch以"《Top Gun: Maverick》 proves Hollywood doesn’t need China"(《壯志凌雲獨行俠》證明荷里活不需要中國)為題撰寫文章,指電影在短短4天已取得 3 億美元票房,實現了大約四分之三的盈利目標,更重要是派拉蒙影業和 Skydance Media 製作該電影時,並沒有在中國市場賺到一毫子就達到這目標。

湯告魯斯堅持全實景拍攝,令人置身現場。(《壯志凌雲:獨行俠》劇照)

文章又提到起初電影公布首預告中,見到湯告魯斯的飛行皮褸背面,被刪去日本及中華民置的旗幟,認為由於電影拍捍時,部分資金來自中國公司騰訊控股。然而當電影正式上畫,觀眾既看不到影片有出現過騰訊的標誌,而日本和台灣的旗幟亦回到皮褸上,足見騰訊最後是退出了投資。

《蜘蛛俠不戰無歸》無緣中國上映 員工爆料同自由神像有關

決戰自由神像一幕,曾被中方的電影審查專員要求刪去才可上映。(《蜘蛛俠:不戰而歸》劇照)

作者又引述知情人士透露,騰訊高層有可能擔心,中央對於公司投資一部表揚美國軍人的電影感不滿,而退出今次投資。文章最後指,除了《壯志凌雲:獨行俠》取得好成績,早前因為拒絕刪去自由女神大戰一幕,而無法在中國上映的《蜘蛛俠:不戰而歸》(Spider-Man: No Way Home),以及因為畫面出現敏感報章名字,同樣絕跡中國戲院的《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),都分別大收18.9 億美元(約147億港元)及 9億美元(約70億港元)票房,從而證明荷里活製作人,日後審視中國市場對行業的未來發展,還是選擇創作更獨立的路。