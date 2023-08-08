韓國襲擊事件頻發「難斷尾」　精神健康支援個案追蹤亟待提升

韓國首爾、京畿道城南與大田在7月及3月先後發生合計3宗持刀襲擊事件，經調查發現3案疑犯都有精神病紀錄，有關精神健康支援以及病例追蹤等，又再成為國內熱門話題。



位於首爾西南部的新林地鐵站附近巷弄7月21日發生隨機持刀襲擊案，1死3傷。8月3日，一名男子駕車在京畿道城南市盆唐區百貨公司盆唐AK廣場外撞人後，持刀進入入內持刀襲擊途人，1死13傷。盆唐案襲擊隔天，大田市一名男子持刀闖入高中刺傷教師。

韓國近月襲擊頻生，再加上大量「殺人預告」在網上湧現，全國人心惶惶，不少人放棄周五的夜生活。

輿論多要求嚴懲，惟上述3案疑犯都因有精神病紀錄，他們或獲得輕判。

韓國以往曾為類似案件修法。韓國《世界日報》將2019年4月晉州縱火殺人案與盆唐案比較，稱2名案中疑犯都有精神病紀錄，且在犯案前多年自行終止接受治療。

據保健福祉部統計，韓國國內病情嚴重的精神病患者超過65萬人。

韓國襲擊事件：圖為2023年7月21日，一名女子前往韓國首爾持刀傷人案現場，向受害者獻花。（Reuters）

難強制患者就醫

晉州案的疑犯有持刀襲擊路人、與人發生衝突，以及自行中斷療程的紀錄，警方及保健福祉部等部門在知道他狀況的情況下，仍無法預防。2019年4月17日5死17傷的悲劇最終發生。

政府案發後提出運用全國精神健康福祉中心的人力資源，建立24小時緊急應對體系，但並無實效。案發後數年內仍有發生類似案件，因要強制患者就醫並不容易。

韓國憲法法庭2016年裁定，在本人不同意情況下強制其入住精神病院的措施違憲。因此依2017年起實施的精神健康福祉法規定，須在2名監護人及1名專家同意下，才能不問本人意願強制其住院。但因患者人權及家庭糾紛導致的問題，韓國再修法，將專家同意人數增至2人。

韓國襲擊事件不斷：圖為2023年8月3日，韓國城南市發生襲擊事件，警方封鎖現場。（Reuters）

現行檢測效果成疑

韓國執政黨國民力量黨議員安哲秀6日在Facebook稱，應引進全民精神健康檢查制度。他稱現行規定適用對象，雖自2019年起擴大成20至27歲，但10年才檢查一次，且檢查內容只有最基礎的抑鬱症量表。

安哲秀2022年競選總統時也曾提出將精神健康檢查納入全民健檢項目。

韓國2023年完成修法、預計2025年的新法，將適用範圍擴大為優先導入20到34歲群體群，頻率也提升至2年一次，但仍集中在抑鬱症預防，且對預防犯罪是否有效存在疑問。安哲秀認為，需從政府層面提出更長遠的方案。

民間也有意見認為不應將精神病患者視為「潛在罪犯」。由此看來，管理病例適當界線與方式，還需繼續探討與凝聚共識。