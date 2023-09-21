日本福島核災爆醜聞　工人涉偷轉售災區廢金屬　核輻射污染恐擴散

日本福島核災區的工程人員被揭私自把可能受核輻射污染的廢金屬帶走並賣出，恐導致輻射擴散至其他地區。事件被視為日本福島核災發生後無法妥善善後的又一例證，岸田政府監管及管理能力備受質疑。



核災發生後福島縣大熊町一度成為「返鄉困難區域」，在區內建築物進行拆除以及污染清除工程現場，有數名工作人員多次將未經檢測、或遭核輻射污染的廢鐵及廢銅線等擅自帶走並賣掉。

《每日新聞》19日引述消息人士稱，在2023年4月至6月，工程現場多名工作人員至少7次出售未經放射性濃度檢測的廢鐵和銅線等，獲利約90萬日圓（約4.7萬港元）。

圖為福島縣大熊町，福島第一核電站內遍佈裝有核污水的儲存罐。（Reuters）

日本環境部長伊藤信太郎19日出席內閣會議後稱，事件令人遺憾。部門將繼續大力進行指導和監督，確保妥善管理。

環境省稱，那些物品是從大熊町圖書館及民俗傳承館的工程現場運走。這項目由包括鹿島公司在內的建築公司投得，承包商2023年2月開始施工。《福島民友新聞》稱涉案人士所屬公司為承包商「青田興業」。

當局正就廢金屬中放射性物質含量以及買方身份調查。

根據環境省頒佈的《放射性物質污染處理特別措施法》規定，在處理放射性物質廢棄物時，首先要在指定的臨時存放點進行放射性濃度檢測，每公斤超過10萬貝克的廢料，應運往福島第一核電廠周邊的存儲設施；放射性濃度低於每公斤10萬貝克的廢料，應運到福島縣內的專用處理場。

廢鋼價格近年持續上漲，被認為是導致有人這麼做的原因之一。

日本放送協會（NHK）19日稱，2019年8月東北地區每噸廢鋼收購價約為23,000日圓（約1,212港元），2023年則翻了1倍多，達到約49,000日圓（約2,583港元），此外以高價交易的情況仍在持續。

香港01記者到日本福島採訪，隨民間團體代表在市內公園表面土壤採集樣本。樣本經檢測發現有放射性物質銫：

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