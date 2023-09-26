中國頒禁日水產　日媒：兩國漁船同區撈捕　華船漁獲卻稱產自中國

日本於8月24日開始排放福島第一核電廠的核廢水入海，引發中國強烈不滿。



中國政府宣布全面禁止進口所有原產地為日本的水產品，許多日本漁民、水產業界因此受到影響。

中國下達水產禁令迄今正好滿1個月，但日媒報道，日本、中國漁船雖然是在同一個海域進行捕撈作業，但只要是中國漁船撈起的漁獲，就可以視為「中國生產」，帶回境內合法販售，此舉引發外界質疑。

美國駐日大使「貼衛星照片證明」 常貼文揶揄中國、大吃福島產食品（點圖了解更多）：

+ 7

日媒《朝日新聞》25日報道指出，自從日本將核廢水排入太平洋中，中國就宣布全面禁止進口日本水產品，理由包括「為了保護消費者的健康」等。

然而，在日本東邊的北太平洋海域，仍持續有中國、日本的漁船在同一海域進行捕撈作業。

假使日本的漁船將漁獲帶回日本的港口卸貨，就算作是「日本產」，不能賣往中國；然而若是中國漁船的漁獲則視為「中國產」，可以帶回中國販售。

【延伸閱讀】福島核污水｜中國人集體罷去日本後 日本旅遊業崩潰了沒有？（點圖放大瀏覽）：

+ 31

報道指出，在距離北海道根室市約1000公里、北緯40至50度、東經150至170度的公海海域，該處主要是捕撈秋刀魚、鯖魚、沙甸魚的區域，於9月19日發現有162艘中國漁船，即使是福島核廢水排海後，每日仍有146至167艘漁船，數量沒有太大的變化。

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）先前也在社交媒體X上貼出多張衛星照片，顯示中國漁船在日本近海捕魚，他表示：「百聞不如一見。中國禁止了原產地為日本的水產品，但9月15日中國的漁船還是在日本沿岸進行作業。」

後來美國全國廣播公司（NBC）報道，有白宮官員還要求易伊曼紐爾節制，不要在社群平台上揶揄中國；但此事遭到伊曼紐爾方面否認，稱「完全不是事實」。

延伸閱讀：

雙面人？川普鏡頭前假意慰問傷殘軍官 背後嫌棄：沒人想見他

【本文獲「TVBS」授權轉載。】