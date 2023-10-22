以巴衝突：以色列發出強攻預告：摧毀哈馬斯｜最新

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨突襲加沙地帶，向以色列射出大量火箭，同時越界俘虜及殺死平民和士兵等。

以色列作出報復式還擊，8日正式宣戰。雙方交火已進入第3週，以色列宣稱21日起加強對加沙空襲，為下一階段戰事作準備。

國際社會致力斡旋希望叫停，惟剛結束的開羅和平峰會成果了了。

以下是香港01為讀者整理這一輪衝突的最新消息：



以軍稱將進行摧毀行動

1048 以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）21日告訴以軍指揮官，以軍將發起摧毀巴勒斯坦哈馬斯的行動。

哈勒維當天對以軍指揮官稱：

我們將進入加沙地帶。我們將開始執行一項專業的作戰任務，以摧毀哈馬斯的特工和設施。

哈勒維稱，加沙情況復雜，但以色列國防軍正在爲開展行動做準備。

加拿大：加沙慘案非以軍所為

1033 加拿大軍隊情報司令部稱，分析顯示，位於加沙的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）17日遭炮火擊中導致數以百計民眾死亡事件，並非以軍所為。

以被指拒接回人質

0607 巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）發言人烏拜達（Abu Ubaida）21日表示，他們「出於人道主義原因」計劃再釋放2名人質，但以色列方拒絕接收他們。

拜登力勸以色列

0922 美國總統拜登21日被問及是否鼓勵以色列推遲入侵加沙地帶時說，他「正在與以色列人談話」。

此前據以色列官員和知情人士透露，美國的介入已影響以色列的地面攻擊行動。拜登希望減少以巴衝突擴大到另外一條戰線的可能性。分析人士認為內塔尼亞胡的政府會接受拜登的「調停」建議。

以軍將加強空襲

0358 以色列軍方21日稱計劃21日起加強對加沙地帶的空襲，為下一階段行動做準備。

當被問及是否可能對加沙進行地面入侵，以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）21日晚稱：

我們將加深攻擊以盡量減少戰爭下一階段對我們部隊的危險。從今天開始，我們將增加攻擊力度。

和平峰會成果了了

0136 21日在埃及開羅（Cairo）召開的和平峰會結束，路透社指，這次會議在沒有領導人和外交部長達成聯合聲明的情況下結束。

會上阿拉伯領袖譴責以色列轟炸加沙，歐洲領袖則表示平民應受到保護。

以色列和美國高級官員缺席，峰會未能取得實質成果。