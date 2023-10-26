已用逾萬噸爆炸品狂炸　以色列不理美國出兵？短暫地攻加沙後撤回

以色列軍方在一份聲明稱，以色列地面部隊10月26日在加沙地帶北部開展行動，地面部隊26日襲擊加沙多個目標，然後撤軍。以色列陸軍電台稱這是當前戰爭中最大規模的入侵。



巴勒斯坦方面，自10月7日以巴衝突爆發以來，以軍已在加沙地區投放超過1.2萬噸爆炸品，加沙地區平均每平方公里被投擲了33噸炸藥。

以軍聲明指相對於此前2週多以來的攻擊，這次進攻範圍更廣、深度更大。顯示以色列擴大這一輪自週末開始、針對加沙的攻擊。

從軍方發布的連夜進行的行動影片可見，裝甲車駛過邊境地區、一輛推土機正在夷平部分凸起的河岸、坦克發射炮彈，以及一排受損建築物附近發生爆炸。

以軍的聲明指出，這次入侵是為「下一階段的戰鬥做準備」。

以巴衝突：圖為2023年10月10日，以色列kibbutz Kfar Aza一名以色列國防軍後備役軍人與戰友坐在一起。（Getty）

為證非投鼠忌器？

自7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯以火箭攻擊及大舉滲透方式突襲以色列後，以色列8日向哈馬正式宣戰。以軍在發動攻勢初期已表明，要對加沙發動地面攻勢，目的是消滅加沙的哈馬斯分子。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視聲明中表示，以色列「正在準備地面入侵」，但未有詳細說明何時、如何或動用多少兵力。自7日起以色列坦克和部隊已在加沙邊界待命，另以色列已徵召36萬名後備役軍人。

以美國為首的西方西家在要求以色列推遲「地攻」的壓力愈來愈大，一大部份原因是人質問題。以色列政府表示，哈馬斯扣押的220名人質中，一半以上持有來自25個不同國家的外國護照。據信很多人擁有另一國與以色列的雙重國籍。

以色列對加沙的「地面戰」為何遲遲未發動，成為這兩週又5天以來國際社會關注之事。有分析認為，釋放人質的談判、以色列面對來自盟友的壓力，還有就是估計於7日發動恐襲的哈馬斯，早已預計以色列會大舉報復，一定有備而來。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親自前來接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

時間線：以美含糊談「地攻」

在以危列宣戰當天，即10月8日，多名美國官員稱，預計以色列會在未來24至48小時內，對加沙（Gaza）發動地面進攻。

以軍13日較早時下令北加沙110萬巴人在未來24小時離開當地南下。兩名以色列官員同日也說，地面戰未來幾小時或幾天內發生。然而後來僅有小規模的地面衝突，未見傳聞中大規模地面戰發生。

美國總統拜登曾被問及以色列是否應該為救出更多俘虜而推遲入侵加沙的問題時，拜登回答「是」。但白宮後來來澄清有關說法，稱拜登聽錯問題了。

拜登10月25日也否認自己曾這麼說，稱「沒要求」以色列推遲地面戰。他重申以色列有權利回應哈馬斯的襲擊，但需竭盡全力保護平民。

《紐約時報》曾引述美國官員稱，一旦以軍全面開進加沙，由伊朗支持的組織（例如黎巴嫩真主黨）或會加劇對美國利益的襲擊。華府想要有更多時間準備態對。儘管美國想以色列的地面攻勢延遲，讓人質獲釋談判與人道救援進行，但華府官員稱拜登政府並未向以色列直接要求。

迄今已有4名女人質獲釋，在加沙還有222人仍被囚禁，其中至少包括據稱失蹤的10名美國人中的一些人。

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據當地衞生部統計，截至25日衝突已致該地區6,547人死亡，超過1.7萬人受傷。

以色列政府數據顯示7日以來，哈馬斯已從加沙走廊向以色列發射逾7,600枚火箭彈。

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