李克強逝世︱訪問朝鮮見過金正日　總理任內出訪近50國一文看清

中國共產黨第17至第19屆中央政治局常委、國務院前總理李克強10月26日因突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，終年68歲。李克強過去多次代表中國出訪，包括2011年到朝鮮與時任朝鮮領導人金正日會面。



李克強2011年10月擔任中國國務院副總理時曾出訪朝鮮，並獲金正日舉辦歡迎宴會接待，兩人並舉行會晤，李克強重申中國支持無條件重啟六方會談。金正日同年11月表示，李克強對鞏固與發展兩國友好合作關係，發揮積極貢獻。

韓聯社則刊出報道指，李克強生前曾4次訪問韓國，與韓國淵源頗深，他訪問期間除了會晤韓國政界人士，也會與三星、現代、LG、POSCO（浦項製鐵）等商界人士見面。

李克強總理任內出訪近50國：

2013年

5月19日至27日：訪問印度、巴基斯坦、瑞士、德國

10月9日至11日：訪問汶萊，並出席東亞領導人系列會議

10月11至15日：訪問泰國、越南

11月25至28日：訪問羅馬尼亞，並出席第二次中國–中東歐國家領導人會晤

11月28至29日：赴烏茲別克出席上海合作組織成員國總理第十二次會議

2014年

5月4日至11日：訪問埃塞俄比亞、尼日利亞、安哥拉、肯亞

6月16至19日：訪問英國，並出席中英總理年度會晤、中英全球經濟圓桌會議

6月19至21日：訪問希臘

10月9日至12日：訪問德國，並出席中德政府磋商、第七屆中德經濟技術論壇

10月12至14日：訪問俄羅斯

10月14至17日：訪問意大利，並出席第十屆亞歐首腦會議

11月12日至14日：訪問緬甸，並出席東亞合作領導人系列會議

12月14至15日：訪問哈薩克，並出席上合組織成員國政府首腦理事會第十三次會議

12月15至19日：訪問塞爾維亞，並出席第三次中國–中東歐國家領導人會晤

12月19至20日：赴泰國出席大湄公河次區域經濟合作第五次領導人會議

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2015年

1月20日至22日：訪問瑞士，並出席達沃斯（Davos）世界經濟論壇2015年年會

5月18至29日：訪問巴西、 哥倫比亞、 秘魯、 智利，途中經停期間過境訪問愛爾蘭、西班牙

6月29至30日：赴歐盟總部出席第十七次中國歐盟領導人會晤，並順訪比利時

6月30至7月3日：訪問法國，並到訪經濟合作與發展組織（OECD）總部

10月31日至11月2日：訪問韓國，並出席第六次中日韓領導人會議

11月20日至23日：訪問馬來西亞，並出席東亞峰會領導人系列會議

2016年

7月13至16日：訪問蒙古，並出席第十一屆亞歐首腦會議

9月6日至9日：訪問老撾，並出席東亞峰會領導人系列會議

9月22日：赴美國出席第71屆聯合國大會系列高級別會議

9月23日至24日：訪問加拿大

9月25日至27日：訪問古巴，回程時經停葡萄牙

11月3日：訪問吉爾吉斯，並出席上海合作組織成員國政府首腦理事會第十五次會議

11月4日：訪問哈薩克

11月5日：訪問拉脫維亞，並出席第五次中國–中東歐國家領導人會晤

11月6日至9日：訪問俄羅斯

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2017年

3月22日至29日：訪問澳洲、新西蘭

5月31日至6月2日：訪問德國，並出席中德總理年度會晤

6月2日至4日：訪問比利時，並出席第十九次中國－歐盟領導人會晤

11月12日至16日：訪問菲律賓，並出席東亞峰會領導人系列會議

11月27日至30日：訪問匈牙利，並出席第六次中國－中東歐國家領導人會晤

11月30日至12月2日：訪問俄羅斯，並出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十六次會議

2018年

1月10日至11日：訪問柬埔寨，並出席瀾滄江—湄公河合作第二次領導人會議

5月6日至8日：訪問印尼

5月8日至11日：訪問日本，並出席第七次中日韓領導人會議、《中日和平友好條約》締結40周年紀念活動

7月5日至9日：訪問保加利亞，並出席第七次中國－中東歐國家領導人會晤

7月9日至10日：訪問德國，並出席第五輪中德政府磋商

10月11日至14日：訪問塔吉克，並出席上合組織成員國政府首腦（總理）理事會第十七次會議

10月14日至17日：訪問荷蘭

10月17至20日：赴比利時出席第十二屆亞歐首腦會議

11月12日至16日：訪問新加坡，並出席第21次中國—東盟領導人會議、第21次東盟與中日韓領導人會議、第13屆東亞峰會。

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2019年

4月8日至9日：訪問比利時，並出席第二十一次中國—歐盟領導人會晤

4月9日至12日：訪問克羅地亞，並出席第八次中國—中東歐國家領導人會晤

9月16日至18日：訪問俄羅斯，並出席中俄總理第二十四次定期會晤

11月1日至2日：訪問烏茲別克，並出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十八次會議

11月2日至5日：訪問泰國並出席第22次中國—東盟（10+1）領導人會議、第22次東盟與中日韓（10+3）領導人會議、第14屆東亞峰會（EAS）

2022年

11月8日至13日：訪問柬埔寨，並出席第25次中國—東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議、第17屆東亞峰會（EAS）