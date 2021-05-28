霍金留給世人最後禮物　倫敦科學博物館獲得輪椅等大量遺物將展出

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-28 15:10

倫敦科學博物館（London's Science Museum）和劍橋大學圖書館（Cambridge University library）5月26日宣布，他們已經獲得英國知名物理學家史提芬·霍金（Stephen Hawking）的大量遺物，其中包含霍金的客製化高科技輪椅、指標性論文，以及他出演《阿森一族》的劇本。

霍金於2018年逝世，所留下的遺物具有學術及高度紀念價值，因此這些所有物將透過「替代遺產稅政策」（Acceptance in Lieu Scheme）捐給英國政府，成為公共資產，同時也能抵免遺產稅額。據了解，霍金在劍橋大學辦公室的所有物品，包括溝通設備，紀念品和辦公傢俱，都將收在倫敦科學館保存。倫敦科學館表示，預計在明年展出霍金遺物，並將還原霍金辦公室情境。

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同時，霍金留下數量高達1萬頁的學術檔案，包括知名的霍金輻射，探討黑洞的熱輻射。他的論文將會與牛頓和達爾文的論文保存在一起，並在不久後就會免費提供給大眾瀏覽。其中也包括他最暢銷的著作，《時間簡史》（A Brief History of Time）初稿以及其他學術論文，都將保留在劍橋大學的圖書館中。根據英國政府統計，霍金捐出的物品共抵免了高達420萬英鎊（約4627萬港幣）的遺產稅。

劍橋大學的圖書管理員加德納（Jessica Gardner）表示，這些文件可以讓世人進入霍金的思想，與他一起探索宇宙，並藉此了解人類在宇宙中的地位。加德納也說，透過大量的資料，可以洞悉霍金在科學生涯的演變，從童年到研究生，以及從為殘疾人士發聲到成為世界知名科學家，一路以來的變化。

霍金在22歲時被診斷出患有「運動神經元疾病」，俗稱「漸凍人症」，當時醫生評估他僅剩幾年生命，但霍金在身體逐漸癱瘓的情況下，持續進行科學研究，最終於2018年去世，享年76歲。

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