英媒：以色列已作人類史上首次太空戰　箭式系統大氣層外擊落導彈

英媒11月5日稱，以色列上週使用「箭-3」導彈防禦系統，在地球大氣層外擊落也門胡塞武裝組織（Houthi）發射的彈道導彈。這被認為是人類有史以來第一次在太空發生的戰鬥。



英國《電訊報》11月5日稱，「箭式」防空系統在當地時間10月30日於大氣層外擊落1枚彈道導彈，這枚地對地彈道導彈由胡塞武裝所發射，目標是1,609公里遠的以色列南部港口城市埃拉特（Eilat）。

以軍則在11月2日在其社交媒體X賬號公布，軍方在紅海地區攔截一枚地對地導彈。它並無確認這次攔截是否發生在大氣層外。

以軍發聲明稱，「箭式」防空系統追蹤導彈的軌迹，並「在最合適的作戰時間和地點」將其攔截。

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「箭式」系統由以色列航空太空工業公司（Israel Aerospace Industries，IAI）與以色列和美國國防機構共同開發，被認為是世界上最先進的彈導彈防禦科技之一。

▼以軍11月2日發布的影片顯示攔截彈道導彈的情況，包括它最終被擊中並爆炸的一刻。

圖為2017年1月18日交付以色列空軍的「箭-3」導彈防禦系統。（以色列國防部）

遭以軍擊落的這枚彈道飛彈被指是Qader導彈，是伊朗設計的流星3型地對地彈道導彈（Shahab 3）的改良版。Qader長逾15米，攜帶高爆彈頭，其射程可將以色列全境置於胡塞武裝的打擊範圍內。以色列部署「箭式」系統正是為應對這種威脅。

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