中國客遊馬來西亞叫車　一個動作激到司機落車鬧流氓　網稱太誇張

出國遊玩的途中，難免會在人生地不熟的國家碰上許多問題。有中國旅客發文痛訴，自己因為關後車廂時比較用力，發出了較大的聲響，因此被司機痛批是「流氓」，還要他們滾回中國。網友們見狀紛紛傻眼，批司機行為「太誇張」。



有中國旅客在小紅書上以「在馬來西亞被Grab司機人身攻擊＋恐嚇」為題發文抱怨，他表示自己跟朋友在檳城的飯店要搭車到機場，所以叫了當地的計程車Grab，但司機一看到有行李箱就拒絕載他們，稱他們叫的是小車，不能放行李，態度十分惡劣。

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聽到拒載的消息後，原PO只好無奈將車門關上，但因為力道較大，所以發出了很大的聲響。頓時司機直接衝下車質問，即便原PO解釋是「中國車子的後車廂比較重，習慣性比較用力」，但司機仍不接受，大罵原PO是流氓，要他們「滾回中國」。

原PO進一步透露，因為受不了司機的「人身攻擊＋種族歧視」，於是跟朋友直接叫了另外一台Grab，但司機見此情況竟然還試圖要跟車，幸好有飯店保安攔住，不然後果不堪設想。原PO表示當下真的氣到理智斷線，所以沒有拍攝到任何證據，也不記得車牌號碼，但還是向叫車平台進行申訴，想問網友們還有什麼其他方法可以進行投訴。

此文一出釣出不少過來人分享叫Grab的經驗，「遇到用Grab叫車，明明接單了，司機說不來就不來」、「在馬來西亞，比較怕搭到華人司機的車，比較極端，好的非常友善，不好的，直接甩臉色，講話陰陽怪氣，也曾經被華人司機兇過」、「在大馬Grab搭計程車，只有馬來華人司機不幫忙搬行李」、「之前超市逛完叫車回家，東西不多，司機一看到我有東西直接就開走了……」。

但也有網友稱遇過的司機都很好，不能以偏概全「我在馬來西亞遇到的華人司機都超級好，離開檳城的時候華人司機聽說我是中國人，說他也很喜歡中國，還去過上海，服務態度超級好，上下車都幫忙提箱子」、「東南亞人好像對大力關門這種行為很敏感，上次泰國打個車給我反覆強調不要大力關門，我當時甚至都還沒上車」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】