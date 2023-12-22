日本野生動物災難：兩地驚現魚屍鋪滿海 琵琶湖大批水鳥死亡
撰文：TVBS新聞網
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琵琶湖是日本面積最大的湖泊。近日傳出有大批白冠雞、紅頭鴨等水鳥突然死亡，腐壞的屍體漂流至湖畔，引發當地居民恐慌。
當局目前仍不清楚水鳥大量死亡的原因，呼籲民眾避免接觸水鳥屍骸。
查不出水鳥的確切死因 大部份屍骸泡在水中（點圖放大瀏覽）：
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綜合日媒報道，滋賀縣政府表示，14日至16日之間接獲民眾通報，在大津市的琵琶湖岸發現大批鳥類死亡。
縣政府派人前往當地調查後，查獲至少40至50隻秧雞科的白冠雞等水鳥屍骸。由於大部分屍骸泡在水中損壞嚴重，無法進行禽流感等相關檢查，查不出水鳥的確切死因。
滋賀縣知事三日月大造表示，狀況相當嚴重，可能需採取應變措施。
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負責管理大津市的滋賀縣西部與南部森林整備事務所，也開始加強監控當地的狀況，要求造訪該區域的民眾不要接觸水鳥的屍骸，並避免餵食野鳥，以防止傳染病傳播。
每天都在琵琶湖畔散步的8旬老翁指出，多日前就看到纏繞在水藻中的水鳥屍骸，後來數量越來越多，這樣的狀況是第一次發生。
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一名從5年前開始來琵琶湖賞鳥的中三學生也指出，沿著湖邊行走3公里後，就發現逾百隻水鳥遺骸，希望當局能盡快查出原因。
琵琶湖近日因降雨稀少，導致水位低於基準約71公分。民眾甚至能徒步前往位於湖中央的小島「奧之洲」，使部分日媒猜測水鳥的死亡可能與水位有關。
(編按：日本北海道函館市12月7日有多達約1,100公噸的沙甸魚與鯖魚屍體被海浪沖上戶井漁港附近的海灘。三重縣志摩市波切漁港13日上午也有大量小型魚群被沖到岸邊，推估約30公噸至40公噸。）
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