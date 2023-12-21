女子莫名百病纏身數月送4次急症　竟發現「水壺1處沒洗」導致

美國喬治亞州（Georgia）19歲女大生凱（Kae）近來在網絡上分享可怕故事。



她從8月開始感冒，結果感冒長達3個禮拜都沒好，好不容易好轉後又感染鼻竇炎。

連續進出急診4次後，才終於找到害自己生病的原因，竟然是因為常用水壺沒洗乾淨。

長期感冒、支氣管炎、蕁麻疹、鼻竇炎……一切竟是水壼所害（點圖了解更多）：

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女大生凱近來在TikTok上分享影片，提醒大眾沒有把水壺洗乾淨的可怕影響，影片才上線6天，已經獲得330多萬人次觀看。

她表示，8月時突然感染感冒，原本症狀很輕微，卻病了一個星期都沒好轉，就醫發現染支氣管炎。

凱表示，她吃了醫生開的藥後，因為過敏導致蕁麻疹，而且支氣管炎花了大約3週的時間才康復，結果病好沒多久又感染鼻竇炎，所以又再度掛急診就醫，這次病好後大約維持了1個多禮拜，難得身體感覺比較健康，結果又生病。

凱表示，當她因為嚴重喉嚨疼痛4度掛急診時，她突然決定要洗一下平常常用的水瓶，結果意外發現裡面的矽膠片因為長期沒洗，竟然長出霉菌，「我完全不知道長霉了，查了網路才發現，很多人建議最好把那塊矽膠片拿掉」。

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凱表示，自從她把水壺洗乾淨，並且換了新的矽膠片後，便再也沒有莫名生病，「我的水瓶竟然害我霉菌中毒，大家若有一樣的商品，把這支影片當公益廣告看看吧」。

影片曝光後，許多網友震驚表示，「天啊，我都沒有這麼仔細洗過我的水壺」、「感謝你的影片，不然我真的不知道」。

還有網友表示自己也是因為水壺沒洗乾淨，結果淋巴結腫大長達6個月。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】