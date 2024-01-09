日本大阪關西機場逐年下沉　海拔高度僅剩5.3米　預計沉沒日曝光

日本關西國際機場為關西地方的三大機場之一，不僅是世界第一座完全以填海造陸建成的機場，更是重要交通樞紐。



然而，因其建設在水深18米的軟地層上，自建設以來每年就不停沉降，啟用30多年來已下沉最少3.7米，預計可能在2056年沉沒消失。

目前機場海拔高度僅5.3米，儘管工程師們嘗試加固地基，似乎仍然難逃過沉沒的命運。

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關西國際機場位於日本大阪府、坐落在大阪灣東南部的和泉近海離岸5公里的人工島上，在1994年完工啟用。

這不僅是世界第一座完全以填海造陸建成的機場，同時也是一座海上機場；京阪神都會區至近畿地方主要的聯外國際機場，與神戶機場和大阪國際機場並列為「關西地方三大機場」。

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根據英國《每日快報（Daily Express）》報導，日本關西國際機場自1994年開幕且耗資高達150億英鎊（約1500億港元），然而自從首次啟用後，機場與城市之間的距離卻越來越遠。

原因機場每年都會慢慢下沉，至今為止共下沉了11米,且還在持續的增加當中，目前關西機場海拔高度僅約5.3米。

關西機場的工程師也清楚知道機場正在下沉中，不過預計50年內都會處於均勻下沉的狀態，並穩定在海拔約約3米處。然而，僅僅六年內就達到了該閾值，雖花費了1.17億英鎊（約11.7億港元）來加高海堤，不過工程師認為費用不足且為時已晚。

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為了支撐機場，基底必須變成乾燥且緻密，工程師們更採取了多樣設施，如修建及加高海堤、強化排水功能等措施加以補強，期望能夠減緩機場下降速度。

然而，即使採取了種種措施因應，機場仍然可能繼續下沉。且關西機場並不平坦，等同關西機場部分區域正以不同速度下沉中，例如機場中心的下降速度比機場兩端更為快速。

專家稱，目前預計關西機場將在2056年消失。

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