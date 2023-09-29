大阪烤肉店爆黑心肉疑雲　遊客指店員回收牛肉再利用　店家否認

有網友去大阪「燒肉力丸」用餐，目睹店員將隔壁桌吃剩的牛肉拿回廚房回收使用，上前提醒卻得到「老闆一直都讓他們這樣做」的回應。



消息曝光後，店家澄清無此事。

Google評論發現不止一人曾看到 點圖放大看原文全文及相關照片：

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擁有日文一級語言程度的原PO，在26日於臉書社團「大阪自由行新手指南（行程美食分享交流）」指出，當天她和老公到大阪心齋橋附近的連鎖吃到飽燒肉店「燒肉力丸」用餐，發現隔壁桌大約7、8人吃完要走，結果看到桌上好幾盤完整沒有動的牛肉。

接著來了好幾位服務人員，可能覺得他們聽不懂日文，討論怎麼那麼浪費後，一位女服務員先是把廚餘丟到桶子，後來跑出另一位服務人員，把好幾盤肉倒在同一個盤子，「我以為他要丟廚餘桶，結果看他端走，我跟在後面要去拿飲料，看他送進廚房櫃枱，牛肉再次回收使用」。

原PO表示，當下瞬間沒有了食慾，雖然一整盤沒動很浪費，但聊天過程口水或細菌可能都噴進去，怎麼會回收呢？

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後來他們也沒有繼續點餐慾望，直接跟該位女服務員反映：「你們這樣是不行的，就算客人浪費，你們應該跟他們加收費用，而不是回收肉品再使用，日本衛生局抓到會被重罰。」沒想到服務人員卻很緊張回：「老闆一直都讓他們這樣做的。」

事件曝光後，該名女服務員則在GOOGLE評論上回覆原PO，先是強調她聽不懂那麼多中文，並表示這並不是真實的故事，還說他們「常用小車來存放垃圾並使用盤子」、「我們清潔顧客坐在附近的桌子旁邊的桌子」、「我們的餐廳是開放式的房間，顧客可以看到我們為他們準備食物」。

而原PO也在27日更新回應，「她記得我是跟先生一起前往還有用日文跟她溝通，代表我是聽得懂他們說什麼」、「她說會用小車存放客人垃圾，也就代表我看的服務人員將少許肉丟到廚餘桶是對的，那她不願意針對把幾盤肉倒在一起收到廚房櫃枱一事做解釋，難道我眼瞎？」。

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而不少網友則留言表示，看不到原PO在GOOGLE上的評論，懷疑被隱藏了。

事後，店家向《華視新聞》解釋，應該是台日在處理廚餘文化上的認知不同，並解釋員工不將廚餘桶拿上桌面清潔，是顧慮周遭客人的用餐感受及環境衛生，所有分店員工都有受過職前教育，回收後廚餘絕對沒有再給下一位客人食用，希望看到評論的客人都能安心食用。

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