旅遊注意｜香港可直飛東盟哪些國家？　這2國要經曼谷才能到

東盟（ASEAN）有10個成員國，分別是汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、緬甸、越南，其中只有老撾和緬甸沒有來往香港的直航航班。



根據FlightsFrom.com網站，汶萊皇家航空公司（Royal Brunei Airlines）每天有一班來往汶萊首都斯里巴加灣市（Bandar Seri Begawan）和香港的航班，柬埔寨吳哥航空和國泰航空每天都各有1班來往柬埔寨首都金邊和香港的航班。

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國泰航空還有從香港飛往印尼雅加達、登巴薩（Denpasar）和泗水（Surabaya），飛往菲律賓馬尼拉和宿霧市，以及飛往越南胡志明市和河內的直航航班。

新加坡各地有大量小販中心（Hawker center），為民眾提供便宜的三餐。（羅保熙攝）

至於從香港飛往馬來西亞、新加坡和泰國的直航航班，這些國家是東南亞地區的熱門旅遊目的地，有不少直航航班可供旅客選擇。

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如果想前往沒有來往香港直航航班的老撾和緬甸，可以經曼谷轉機前往這兩個國家。