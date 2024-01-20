日本旅遊注意｜FamilyMart便利店宣布「塑膠餐具收費」　月底實施

日本全家便利商店（FamilyMart）19日宣布，未來顧客至店內消費，將不再免費提供湯匙、叉子、吸管等一次性塑膠餐具，將酌收4至6日圓（約港幤2至3毫）不等的費用。



全家是日本首個開始實施這類餐具收費環保政策的超商，將先在全國約100家直營店開始實施。

日媒《朝日新聞》、《時事通信社》報導，日本全家便利商店19日發布公告稱，為了配合削減塑膠使用量的政策，從本月29日起將在日本全國約100間直營店鋪，針對提供給消費者的湯匙、叉子、吸管等6種塑膠製一次性餐具進行收費，價格約4至6日圓。

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日本三大超商Lawson、7-11、全家自2023年起開始推展塑膠湯匙收費的規定，不過當時仍停留在實驗性質，此次全家便利商店開始推行收費制度，是日本超商首例。

預計先從100家直營店開始實施，1年將可減少約4噸的塑膠垃圾；若所有門店都實施，則可望減少715噸塑膠垃圾。

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報道指出，全家將視顧客反應，逐漸擴大到全國約1.6萬家門市。

不過，此次收費規定主要針對塑膠製餐具，竹製材質的筷子仍然會免費提供。

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