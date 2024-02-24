韓國醫生集體辭職圖迫跪低　尹錫悅冷血企硬　病人注定被犧牲？

韓國醫療界最近爆發工潮，近萬名實習醫生接連遞辭職信罷工，導致全國多間醫院運作受影響，不少手術被迫延期或取消。造成這次醫療危機的原因，與韓國政府早前公布大幅增加大學醫學院招生名額有關。

對於一般而言，增聘人手意味有助減輕工作負擔，但為甚麼卻成為韓國實習醫生大叫不要？



這場工潮的消息最先在2月16日傳出，韓國首都圈5大醫院包括首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院及首爾聖母醫院的實習及住院醫生決定在19日前全體辭職，並在20日上午6時起停工。

韓國首都圈以外和偏遠地區長期面對醫生不足困境，政府在2025學年大幅增加大學醫學院招生名額從現時的3,000人增至5,000人。當局指，全國受到老齡化影響，連醫療界亦無可避免，估計到了2035年當地將缺少1.5萬名醫生，因此希望透過提升醫科生名額，為將來補充新血。

《中央日報》16日引述網民在社交網絡稱，他患膀胱癌的父親原定2月19日動手術。醫院指癌細胞已開始轉移，腫瘤亦太過大，須盡快接受手術。他對此非常着急，無奈仍接到電話告知手術取消。

韓國大批醫生2月22日在首爾總統辦公室外示威，反對當局增加醫科生人數但卻沒正視待遇問題。（Reuters）

醫生業界卻指出，不足的並非人手，而是他們的待遇。業界批評國民保險的財政激勵措施不當，導致部份專科醫生薪酬過低，以及面對醫療訴訟的風險，令從事兒科和心臟內科等關鍵領域的醫生人手不足。

當地數據顯示，2023年在心理健康、眼科和整形外科有大量初級醫生申請，但心臟外科等專科卻無人問津。主導罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）表明，如果政府沒有解決根本問題，增加醫生數目都只是徒勞無功。

Newspim於2月21日報道一名73歲婦女在首爾峨山醫院表示，她丈夫是末期肺癌病人，現已住院兩週，前一天才動完手術，但因醫生人手不足，被告知要在兩三天內出院。

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目前工潮沒有解決迹象，韓國政府提升醫療警報至嚴重級別，是新冠疫情以來的首次；當局同時批准所有醫院和診所遙距看症，並揚言不會姑息發起罷工的醫生。

韓國政府揚言不會在「必要」的改革上讓步，意味醫生業界指出的根本問題或無法解決，雙方爭持不下，最受影響的始終是需要看病的民眾。

韓國醫生罷工潮：2024年2月21日，韓國首爾總統府前，醫生和醫務人員參加抗議政府宣布醫學院將錄取更多醫科生的計劃。（Reuters）

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