印度棉花糖驗出致癌物質 當地政府擬禁售
撰文：TVBS新聞網
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棉花糖蓬鬆、入口即化的甜蜜口感，是世界上許多大人小孩的最愛。不過在印度，想要再嘗到這個美味甜食，恐怕要成為一項奢侈了。
印度多個城邦政府自2月起，開始陸續禁止攤商販賣棉花糖小吃，因為當地的實驗室在棉花糖的成分中檢測到了致癌物質。
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棉花糖在印度當地又被稱作buddi-ka-baal，意思為「老婦人的頭髮」，因其蓬鬆的外觀而得名。不過，當地攤販製作棉花糖所使用的粉色染料，被該國實驗室檢測到含有一種「羅丹明B（Rhodamine-B）」的化學物質，可能導致癌症，並造成全身器官的破壞。羅丹明B俗稱「玫瑰精」，能夠將物體染成螢光粉色，通常用在紡織品、化妝品與墨水中。在歐美多個國家和地區中，羅丹明B都已被明令禁止用於食品加工上，使印度多個地方政府也決定對棉花糖攤商做全面性抽查，並擬定禁止再販售這種小吃。
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印度坦米爾那都（Tamil Nadu）城邦的食品安全官員庫馬爾（P Satheesh Kumar）接受當地媒體採訪時表示，這些在城市中販售小吃甜點的攤販並未向政府登記開業，而是自己製作甜食後就拿到路邊販售，相當難控管，只能靠他和團隊不定時到街上突襲清查。庫馬爾呼籲當地家長，不要再讓孩子食用這種甜食，「羅丹明B將對身體造成全面性且不可逆轉的傷害。」
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