日本東京拉麵店長涉猥褻高中女店員　稱「妳褲子髒了」強脫衣物

日本東京一家「橫濱家系」的人氣拉麵店男性店長涉嫌猥褻在店內打工的高中少女，竟在去年尾牙結束後，把喝醉酒的少女帶回店裏獨處，還稱「因為妳褲子髒了」並強行脫掉對方的衣物。



據稱目前31歲的店長已經遭到警方逮捕，但被害少女卻仍然活在恐懼之中，讓家屬十分擔憂她的狀況。

日媒《週刊女性PRIME》報道，遭指控性騷的是31歲的拉麵店店長山口魁，根據另一名日本社會新聞記者的說法，案件發生於去年年底。

當日是拉麵店的尾牙聚餐，山口魁和多名店員一起用餐，活動結束後，山口魁帶着被害少女搭計程車回到拉麵店樓上的辦公室，兩人獨處。

該名記者指出，當時被害少女已經喝醉，山口魁試圖脫下少女的衣物，「因為妳的褲子髒了」，少女表示拒絕並想要反抗，但山口卻表示「我這是在照顧妳，妳這樣不對吧」，並對無法抵抗的少女實施了猥褻行為。

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警方展開調查時，山口魁否認犯案，稱：「是為了讓她醒酒才帶她去辦公室，但是沒有發生性行為。」

但被害少女的友人表示，兩人在搭上的士之後，其實途中有經過少女的住家，即使如此山口魁卻還是帶着少女回到了拉麵店的辦公室，「這很明顯不是要照顧人，而是有計劃的犯行」。

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被害少女友人指出，山口魁已經全面承認做出性暴力行為，據說山口還曾表示想帶着自己的妻子一起向被害少女的家人道歉，但是當被害少女表示會去向警方報案，山口的態度就馬上急轉直下。

《女性週刊PRIME》記者實際去該家拉麵店拜訪時，店家還是正常營業中，店裏仍然人滿為患，不過該店的店員表示，因為店長被抓了，現在店裏沒有負責人，店員們也不知道相關情況。

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