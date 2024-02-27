Taylor Swift父疑動手「毆打狗仔隊」 拳打記者臉恐惹官非
撰文：ETtoday
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美國流行天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）正在舉行世界巡迴演唱會Eras，26日晚間於悉尼結束在澳洲的演出。
不過，她的71歲父親史科特（Scott Swift）卻被傳出涉嫌攻擊狗仔、甚至一拳打在對方臉上，當局目前正在調查中。
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《澳洲廣播公司》（ABC）報道，澳洲記者麥克唐納（Ben McDonald）是Matrix Media的狗仔隊，在Taylor Swift巡迴來到澳洲後，一直在悉尼各處追蹤拍攝這名來自美國的音樂巨星，已經向警方報案，指控Taylor Swift的父親攻擊自己。
根據麥克唐納說法，Taylor Swift完成最後一場演出後，在悉尼港一艘郵輪上舉行慶功宴，27日凌晨與團隊下船時，隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐，而在某個時間點，史科特突然「加入戰局」，「他衝了過來，然後一拳揍在我臉上」。
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麥克唐納表示，事發當時，Taylor Swift已經坐在車裏，而史科特全程沒有說任何一句話。
他起初以為攻擊者是一名「缺乏訓練並且不專業的」當地維安人員，「在23年（的職業生涯）裏，我從未被攻擊過，遑論被某人的爸爸一拳打在臉上」，幸好傷勢並不嚴重。
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對此，新南威爾斯州（NSW）警方證實：「一名71歲男性據稱在凌晨約2時30分於中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）攻擊一名51歲男性，然後離開該地點。」
被襲者報案之後，負責轄區的警局正在調查中。
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