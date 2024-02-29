日本福岡小一生午餐食鵪鶉蛋鯁死　政府向各校發緊急提醒

日本福岡縣三山市一名小學一年生2月26日在校用膳期間，遭午餐內的鵪鶉蛋鯁死。市政府決定停止在學校午餐提供鵪鶉蛋。醫生提醒，類似食物對仍在長牙的小學生來說風險相當高，若陷入窒息，不應等待救護車抵達，須盡快使患者吐出食物。



日本放送協會（NHK）27日報道，三山市教育委員會指，不幸離世的7歲男童26日在學校午餐時段突然站起，並做出快要嘔吐的手勢。班主任為他拍打背部，學校護士等工作人員亦加入施行急救，但男童仍無法吐出鵪鶉蛋。他之後由醫療直升機送院，最終不治。

三山市教委會指，令男童窒息的食物相信是午餐內的關東煮鵪鶉蛋。該枚鵪鶉蛋直徑約2厘米，並未切開。

文部科學省27日發出緊急提醒，敦促學校指導學生，應將食物分成自己容易食用的尺寸，教導他們應對窒息的方法。

日本福岡縣三山市一名小學一年生2024年2月26日在校用膳時遭一枚關東煮鵪鶉蛋鯁死。圖為當天校內提供的午餐。（關西電視台報道截圖）

日本過去亦曾有同類案例。2015年，大阪市一名一年級女生在校用膳時被鵪鶉蛋鯁死；2021年，新潟縣一名五年級男生則在食麵包時鯁死。

兒科醫生兼非營利組織「Safe Kids Japan」主席山中龍宏稱，若食物卡在喉嚨、窒息時間超過6分鐘，就會增加死亡風險， 10分鐘後存活率僅50%。等候救護車可能會拖長時間，必須盡快識別異常情況，作出應對。

他又指，應向吞嚥能力尚未完全發育的低年級小學生提供已經切碎的雞蛋，或直接不再供應。

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