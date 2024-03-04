英國凱特王妃「神隱」外界議論紛紛　王室為何對病因諱莫如深？

自英國王儲威廉王子的妻子、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）1月接受腹部手術以來，王室公布的資訊有限，各界對她的病情有諸多猜測。



除罹癌、術後插管和罹患克隆氏症的傳言外，坊間也傳出所謂腹部手術是一次失敗的子宮切除手術，導致凱特進入昏迷狀態。不過王室內部人士迅速地告訴《泰晤士報》，有關說法完全是虛構，絕對不是事實。

▼以下是儲妃凱特入院的消息公布後，威廉王子首次開車前往醫院探望她：

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另一說法來自為卡米拉王后（Camilla, Queen Consort）寫自傳的王室專家萊文（Angela Levin）。萊文提到戴安娜的心理健康狀況，暗示凱特也有心理健康問題。

萊文說，在威廉王子15歲時，他不得不應對母親的心理疾病、哭泣和尖叫聲，當戴安娜把自己關在浴室，威廉在門下放置紙巾來幫助她，當時他才15歲，而到了現在，威廉王子是一個成熟的男人，他知道自己的首要任務是照顧一直支持自己的妻子。但萊文也沒說威廉王子與母親的經歷是否有助於他「支持」凱特。王室尚未對此猜測作出回應。

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王室成員如凱特不披露自己的病情，這種做法在英國王室中其實司空見慣。然而考慮到她的「老爺」、英王查理斯三世（King Charles III）公開自己患癌消息的情況下，許多人不禁問為什麼公開程度不同。

內部消息人士接受美國《人物》（People）採訪時談到這個問題，稱查理斯公開診斷情況是明智之舉，否則民眾可能會想到最壞的情況。而凱特的情況有所不同，她選擇對腹部手術的具體細節保密，以便她的3個孩子——10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主和5歲的路易王子「盡可能過正常生活」。

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