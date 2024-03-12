專家料日本床蝨個案5月急增　外遊後如何為衣服殺蟲？教路一招KO

2023年底在歐洲和韓國肆虐的床蝨（又稱臭蟲、トコジラミ或南京虫等），如今在包括東京、大阪、神奈川在內多地現蹤。牠被稱為「超級床蝨」，不怕任何市售殺蟲劑。集英社online於3月11日引述滅蟲業界人士警告稱，5月個案可能會急增。



滅蟲業界人士預計隨着天氣變暖，個案料將進一步增加。專門從事消滅床蝨的Tome Co., Ltd. 經理當銘武夫解釋：

床蝨是一種當溫度超過攝氏18度時就會變得活躍的昆蟲，所以即使它們已入侵你的家，現在也是牠們很難躲在溫暖的地方進行繁殖的時候。此外，目前很多人沒被咬，因他們穿着長袖衫和長褲睡覺，但從5月份開始，我們預計床蝨襲擊次數會增加，進行滅蟲次數也會急增。 當銘武夫

開發臭蟲消滅劑的アース製薬2月29日宣布，公司收到的有關臭蟲的查詢急增。大多數人提出的問題看來都是出國旅行時他們該做什麼，才能避免「惹蟲上身」。公司稱，2023年12月的諮詢數量達到284人次，是2022年同月的4倍。

當銘武夫建議外遊回家的人這樣處理衣物：

重要的是當你把它帶回家後如何處理它。 當您從很多海外遊客停留或進出的地方回家，請先洗衣服並用烘乾機加熱，如您仍然擔心，請將它放入垃圾袋或其他袋子中，存放大約1週。 當銘武夫

此外日本民眾相當關心的，是很多人每天都得搭乘的電車已出現蟲蹤。

東京一對夫婦坐地鐡、JR宇都宮線回家時驚見車廂座位上有一隻疑似床蝨。除了JR宇都宮線，也有人發文稱，東京其他地鐵路線的車廂中都有發現疑似床蝨，包括上野東京線、湘南新宿線、高崎線、東海道線等，當中不乏港人到東京旅遊的熱門路線。

3月10日，有人在社交媒體X上發布JR列車上發現床蝨並附有照片，很多人在網上表示擔憂憂：

「我害怕坐在座位上。」

「我害怕床蝨，所以即使火車上有空座位，我也不會坐下。」

「對於火車上的床蝨我無能為力……？我不可能一早一夜都在車廂內只站不坐……沒辦法，只好在回家時在門口把衣服脫了……」

「我有點猶豫要不要搭火車，因為我太害怕床蝨了。」

日媒《女性自身》12日稱向JR東日本進行查詢，但未知以下的回覆，能否將即將到日本旅行的港人安心？

目前，還沒有乘客評論或相關員工報告火車上有床蝨。我們無法證實該帖文的事實，但鑑於最近出現的帖文，請特別注意車內是否有床蝨，我們正在通知相關部門進行清理。

關於車內的清潔，考慮到乘客的健康，我們不使用化學劑殺蟲，而是在日常清潔中使用工具清除座椅表面的污垢，並重點進行隨身攜帶的吸塵機，每個月清潔一次。

JR東日本稱，萬一發現床蝨等害蟲，會在車內採用煙燻滅蟲。

根據網民自製的床蝨地圖，床蝨遍布日本多個大城市和人口密集地區，如東京、大阪、名古屋等地，點擊就能看到什麼地方、設施有床蝨。

「日本床蝨地圖」除了遊客常到的熱門地點，亦有不少熱門酒店，例如香港人最愛的東京新宿歌舞伎町APA飯店，還有大阪天滿橋京阪飯店都在2023年都出現過床蝨而被記載在地圖上，不過酒店對此都表示已徹底清潔乾淨。

▼閱讀「地圖」時須留意：地圖紀錄頗長一段時間的通報，當中有甚至是2016年的。讀者請點擊黃色的標籤，觀看2024年來最新的資訊：