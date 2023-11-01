阿嬌鍾欣潼飲超模奶昔減走10公斤　4款瘦身燕麥奶食譜及功效曝光

小紅書爆紅的「超模奶昔」其實就是以燕麥和水果為主的代餐奶昔，它是一個營養豐富、低卡路里的飲品，非常適合用來控制體重，製作過程也比隔夜燕麥還方便。



最近有越來越多人將燕麥奶昔視為減肥的新選擇，藝人鍾欣潼（阿嬌）更是靠燕麥奶昔狂瘦10公斤！

接著就來介紹燕麥奶昔的三大功效和食譜，一起來看看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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低卡燕麥奶昔的三大功效

功效1：控制體重

燕麥奶昔的卡路里含量相對較低，除了代替高熱量、高脂肪的食物來幫助減少熱量的吸收，還能促進消化排便。由於午餐最容易吃到高熱量食物，因此非常推薦奶昔代替「午餐」飲用。

功效2：提供營養

燕麥奶昔通常含有蛋白質、膳食纖維、維他命和礦物質，能夠提供身體所需的營養。

功效3：方便快速

燕麥奶昔非常方便製作和攜帶，適合在忙碌的生活中食用。除了可以作為午餐的替代品，也可以在下午當成輕食來消除飢餓感。

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低卡燕麥奶昔食譜

1. 牛油果香蕉燕麥奶昔

牛油果含有健康脂肪、膳食纖維、維他命C、E、葉酸和鉀等。它可以提供持久飽足感，調節血糖，是減肥的好幫手！

食材：燕麥、牛油果、香蕉、牛奶

2. 芒果柳橙燕麥奶昔

芒果是富含維他命C、A、膳食纖維和抗氧化劑的水果。除了可以促進免疫系統，也可幫助消化，是低熱量、高營養的水果之一。

食材：燕麥、芒果、蘋果、橙、牛奶

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3. 火龍果香蕉燕麥奶昔

火龍果是低熱量、高纖維、富含維他命C、B、鈣、鐵的水果，果膠還可以促進腸胃蠕動、幫助排便，再搭配香蕉一起，功效加倍啊！

食材：燕麥、香蕉、火龍果、牛奶

4. 莓果燕麥奶昔

士多啤梨和藍莓都是低糖、高纖維、富含維他命C、抗氧化劑和多酚的水果。它們有助於提高代謝、控制食慾，也有抗老美白的功能，很適合愛漂亮的女生喔！

食材：燕麥、蘋果、冷凍莓果(士多啤梨、藍莓)、蔓越莓、牛奶

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】