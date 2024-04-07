錦月如歌｜劇情概要+演員陣容+賣點懶人包　周也女扮男裝去打仗

由小說改編的陸劇《錦月如歌》開拍後討論度直線上升，劇中男女主角更集結新生代實力派演員《別對我動心》周也和《雲之羽》丞磊，配角群有限定女團THE9偶像歌手、90後人氣演員《九義人》張康樂、《當我飛奔向你》張淼怡、《鳴龍少年》李明德等令人期待。



這次為大家整理《錦月如歌》的劇情、卡司、看點、開播資訊，趕快一起看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇2024《錦月如歌》劇情概要

2024古裝陸劇《錦月如歌》劇情講述女主角何晏（周也 飾）因故女扮男裝成堂哥奔赴沙場，擺平一切後凱旋歸國，沒想到被親人所設計，不僅功勞全被搶走，甚至連雙眼都失明。某天她突然重生，決定把失去的一切都奪回來，她再度踏入軍營，沒想到遇見了過去的同學肖珏（丞磊 飾），兩人解開誤會後，決定攜手守護國家，並陷入愛情。

陸劇2024《錦月如歌》卡司陣容

《錦月如歌》由新生代人氣演員《別對我動心》周也、《雲之羽》丞磊主演，配角群有《九義人》張康樂、《當我飛奔向你》張淼怡、《鳴龍少年》李明德、限定女團THE9成員孔雪兒和許佳琪等等。整部劇沒有大咖演員坐鎮，但集結眾多90後實力派的新生代演員，想必能擦出全新的火花。

陸劇2024《錦月如歌》角色介紹1.禾晏（周也 飾）

有「小章子怡」之稱的周也在《錦月如歌》中飾演女主角禾晏，她心地善良、單純又聰明，被家人女扮男裝派去沙場後獲得眾多好成績，更得到了「飛鴻將軍」的封號。沒想到凱旋歸鄉被家族的人惡整至雙眼失明，不甘心的她意外獲得了重生的機會，決定再次回到沙場把被奪走的全都搶回來。

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陸劇2024《錦月如歌》角色介紹2：肖珏（丞磊 飾）

新生代古裝男演員丞磊以陸劇《雲之羽》中宮尚角一角爆紅，這次在《錦月如歌》飾演做事果斷的肖珏。他年輕有為曾被皇帝親封為「封雲將軍」，再度遇見過去的同學禾晏時，曾深深懷疑她是間諜，無所畏懼的何晏用自己的真心與能力獲得肖珏的信任，兩人決定一同守護家園。

陸劇2024《錦月如歌》看點1.復仇、浪漫劇情一應俱全

《錦月如歌》中除了融入女主角禾晏重生復仇的元素，與肖珏的浪漫的感情線也是一大重頭戲。劇中禾晏敢愛敢恨，對於過去家族的背叛決心復仇，大女主風格奪得許多書迷的喜愛。另外，禾晏和肖珏從誤解逐漸步入愛河的過程，更是甜到不行，連劇照都偷偷釋出兩人床咚的畫面，太害羞了！

陸劇2024《錦月如歌》看點2.妝造美貌再升級

許多古裝劇的造型與妝容，會出現演員面部例不協調、不像本人的狀況，引起觀眾撻伐。《錦月如歌》官方微博近期釋出多張演員殺青照與劇照，高度顯現出演員美貌的妝容掀起熱烈討論。周也不論女裝或男裝上都能看出妝造上的用心。戰場上的男裝周也堅韌帥氣，有稜有角。女裝上則走柔美路線，紅色系的服裝更凸顯出周也白皙肌膚，魅力十足。

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陸劇2024《錦月如歌》開播資訊

類型：古裝、愛情

原著小說：千山茶客《女將星》

導演：蔣家駿

編劇：長夜、馮舒雯

主要演員：周也、丞磊

集數：40集

開播時間：尚未公布

播出平台：騰訊視頻

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