8部豆瓣高分懸疑陸劇推薦：漫長的季節、白夜追凶、摩天大樓…

除了古裝題材和甜寵愛情題材之外，懸疑、刑偵、推理等類型題材也是這幾年陸劇的大宗，雖然不能像偶像劇那樣頻出爆款，但有好幾部都憑藉驚心動魄的劇情創造高熱度、高話題，而且其實吃這類題材的觀眾有著龐大市場，所以每年依然拍很多，像是近期邱澤主演的網劇《唐人街探案2》。



以下「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 8，前四部破8分都不追可惜！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 8：《獵罪圖鑑》豆瓣評分7.5

檀健次和金世佳主演的刑偵懸疑劇《獵罪圖鑑》，是2022年評價和討論度都極高的單元探案劇，在豆瓣獲得7.5分，還因為大受歡迎拍了第二季，預計將在2024年上線。刑偵劇要能吸引觀眾無非就是引人入勝、邏輯滿分的推理劇情，而《獵罪圖鑑》在此基礎上，又加了兩位主演「熱力四射」的CP火花。它實際上並非耽美或耽改，兩人沒有半點感情線，只是搭配起來太有趣了，溫文儒雅畫像師與狂妄不羈刑警隊長，意外獲得大批CP粉擁護。

《獵罪圖鑑》講述沈翊初加入北江分局刑偵支隊擔任模擬畫像師，便被領導安排與警政隊長杜城搭檔辦案。杜城起初的幾番挑釁，奠定兩人宿怨的關係前史。隨著後續劇情發展，兩人的密切配合又將人物關係的對峙感推向了高潮。 緊湊的劇情，閃現的畫像，撲朔迷離的案件線索，宛如訴說著一個個被掩蓋的真相和不為人知的故事。

「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 7：《庭外》豆瓣評分7.6

《庭外》以《盲點》和《落水者》兩篇章組成，分別由夏雨和羅晉兩位實力派演員主演，節奏緊湊快速且有點燒腦，懸疑線邏輯完整，每一集都在鋪成挖坑，讓觀眾期待後面把坑填平，雖然沒有其他亮點讓劇集更吸引人，但算是一部值得追的高品質刑偵劇。《庭外·落水者》篇主要講述了喬紹廷身為金牌律師，在代理一樁刑事案件時遭遇重重困境，但面對人生低谷和重創，他仍舊執著於調查案件的真相，並與優秀的青年 律師蕭臻搭檔，共同跟進案件的死刑復核工作。

《庭外·落水者》平行時間罅隙中的衍生故事，《庭外·盲點》集中發生在10小時之內。在喬紹廷跟進的刑事案件中，法官魯南負責該案的死刑復核工作。魯南被庭長要求短暫出差南津，幫忙參詳一樁多年前奇怪的碎屍案，卻在調查中發現它與「陳曼團夥走私案」有著千絲萬縷的聯繫，為了在時限內撥開迷霧，魯南與在津港的喬紹廷聯手，憑藉各自的「極限操作」，魯南得以破解碎屍案的真正謎底。

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「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 6：《膽小鬼》豆瓣評分7.7

《膽小鬼》結合懸疑犯罪與青春校園，是部追起來沉重且帶入感強的刑偵劇。它改編自鄭執原著長篇小說《生吞》，原著原本就頗有名氣，影視化得滿成功的，劇集豆瓣評分高達7.7，歐豪、王玉雯一眾主演的演技很強，尤其是王玉雯作為整個故事的「受害者」主人公，在前後兩條時間線中看到她的遭遇讓人心痛。除了推理追兇之外，一幫青春友情因著種種事故而支離破碎的情節也很真實。

《膽小鬼》從一具18歲少女黃姝慘遭姦殺、全身赤裸被棄屍於一幢爛尾樓前的雪坑開啟。大雪覆蓋了胴體也掩蓋了重要線索，作案手法和動機成迷。十年後，又一具少女屍體被剝光衣服丟進雪坑，作案手段完全復刻，可昔日重大嫌疑人卻早已去世，追查此案的老刑警馮國金再次墜入迷霧。隨著塵封舊案重見天日，一段深埋在四個少男少女間的殘酷青春往事浮出水面。

「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 5：《摩天大樓》豆瓣評分7.9

若是有追台劇《非殺人小說》，會覺得《摩天大樓》的故事結構很相似，都是以一棟大樓裡的住戶與一位美麗受害者為主線。《摩天大樓》豆瓣評分一度破8分，楊穎扮演故事裡被謀殺的主人公，展現了有別於以往的「木頭美人」演技，她因為這部劇收穫不少口碑。這部劇改編自台灣作家陳雪的同名小說，另外像是《橋上的孩子》、《親愛的共犯》都相當有名。

《摩天大樓》講述在一棟高檔的摩天大樓裡，某晚整棟大樓突然停電，樓下咖啡店的美女老闆鍾美寶被害於自己的家中，房間沒有撬鎖的痕跡，法醫診斷為頭部外傷後一氧化碳中毒而造成的死亡。 老刑警鐘敬國和新人警察楊蕊森，師徒二人聯手破案，在抽絲剝繭之間發現了整棟大樓隱藏著匪夷所思的人際關係，保安、鄰居、建築師、中介、清潔阿姨、小說家，每個人都有 不可告人的秘密，真相更加撲朔迷離。

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「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 4：《隱秘的角落》豆瓣評分8.8

懸疑刑偵劇很能像古裝劇、甜寵愛情劇那樣做出爆款，但《隱秘的角落》做到了，它於2020年播出期間幾乎是霸榜微博熱搜，每天都有新的劇情討論列，導演辛爽特別會在情節和畫面裡埋隱線。因為故事本身具爭議，有些不能明拍的隱喻都被導演藏在鏡頭裡，也因此引起大批觀眾針對劇情做出推理，就連大結局似乎也能解讀成各種版本，導演實在太強了！

《隱秘的角落》改編自紫金陳的推理小說《壞孩子》，原著之所以叫「壞小孩」，就真的是「壞小孩」，榮梓杉、史本元、王聖迪三位小演員撐起了整個故事，演技十分純熟細膩。故事講述沿海小城的三個孩子在景點遊玩時無意拍攝記錄了一次謀殺，他們的冒險由此展開，同時夾雜著三個孩子背後的家庭悲劇，是意外還是人為，全藏在細節裡，靠觀眾細品。

「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 3：《白夜追凶》豆瓣評分8.9

2017年播出的《白夜追凶》被許多人視為刑偵懸疑劇的經典，豆瓣評分高達8.9，當時還被Netflix買下海外播放版權，在當時陸劇尚未走進歐美市場的時候可以說是相當難得，可見真的好看。劇情從一場滅門慘案開始，讓原本逍遙浪蕩的關宏宇成了在逃的通緝嫌犯。身為刑偵支隊隊長的雙胞胎哥哥關宏峰，誓言要查出真相，但出於親屬迴避的原則，警隊禁止關宏峰參與滅門案的調查工作，關宏峰義憤辭職。

調任了代支隊長的周巡處於破案壓力，也為了追尋關宏宇的下落，他設計讓離職的關宏峰以「編外顧問」的身份繼續參與各大重案要案的調查，而警隊所有人都被隱瞞了。由於患有「黑暗恐懼症」，白天和黑夜出現在警隊的「顧問關宏峰」，其實是由孿生兄弟二人白夜分飾，性格迥異的兄弟兩人在警隊中馬腳不斷，背負著隨時被周巡及各路人馬發現的危險，一路偵破了各種大案要案。

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「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 2：《沉默的真相》豆瓣評分9.0

2021年播出的《沉默的真相》，和2020《隱秘的角落》一樣改編自紫金陳的小說，接連兩年出現超高評價的刑偵懸疑劇，無形中擴大了該類題材的市場，所以這兩年刑偵懸疑劇越拍越多。而《沉默的真相》除了兩條時間線來回跳躍的懸疑感之外，白宇飾演的男主角江陽是劇集成功關鍵。看著男主角為了公平正義，從青年才俊一步步墜入黑暗煉獄，將現實殘酷與人性刻畫得相當細膩。

《沉默的真相》故事以一起看似簡單的自殺案開啟，背後隱藏著一個不可告人的巨大秘密。為揭開這個秘密，一群人歷經七載，付出無數代價，甚至賭上性命。一個曾有大好前途、四平八穩的檢察官江陽，但因受賄貪污坐牢三年，再次出現公眾視野裡竟是他在行李箱裡的蜷縮的屍體，運送他屍體的是當地著名律師張超。此案引發全市關注，刑警嚴良介入負責此案與張超正面交鋒。張超承認犯罪，卻在接受法院宣判時當場翻供。一切只是局中局。

「刑偵懸疑」陸劇評分榜TOP 1：《漫長的季節》豆瓣評分9.4

沒追過《漫長的季節》的趕快去追，同樣由《隱秘的角落》導演辛爽指導，他不只特別會鋪成故事，同時擅長刻畫人生百態與人物性格，這就是《漫長的季節》格外引人入勝的原因。這部劇以中國東北為背景，整部劇濃濃的在地人文味，並結合90年代特殊的時代背景，使整個故事昇華，范偉、秦昊、陳明昊幾位老戲骨角色塑造力極強，包含青年演員李庚希、劉奕鐵、蔣奇明，每個角色都有血有肉，好人不是只做善事，壞人也未必這麼壞，沒有半個多餘的角色。

《漫長的季節》講述計程車司機王響和妹夫龔彪聯手調查牌組車的過程中，18年前的碎屍懸案再度浮現。他們決定找出真相，並請出當年偵辦此案的退休警官馬德勝，三位老夥計由此踏上一場人生救贖之旅。迷失的父親、死亡的戀人、重逢的老友，因一個未解的謎題被困在三個不同的時代裡，只為追尋一個跨越了過去、現在、未來的真相，當謎底揭開時，時空融為一體，在漫長的季節裡只剩下命運的輓歌。

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