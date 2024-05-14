林明禎被傳懷孕「疑養胎停工休養」IG即曬多張靚相　間接回應傳聞

有「真人版娜美」封號的馬來西亞籍女星林明禎，因外型甜美加上身材火辣，收穫不少粉絲的喜愛。2015年她曾在台灣發展，近年來事業重心則轉向香港。常在社群媒體分享生活的她，近日無預警在社群媒體上坦言身體出狀況，卻被傳出「因懷孕而休假養胎」的消息。不過，昨（13日）她曬美照更新近況，間接打破懷孕傳聞。



林明禎13日透過IG曬出多張美照，開心寫下「又讓自己放了個小假」。照片中，只見她分享在日本旅遊的歡樂點滴，像是開心享用美食、風景合照和當地美食照等等。值得注意的是，可看出她的腹部並沒有凸出，身材依舊火辣纖細，完全沒有飄出孕味。

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事實上，林明禎7日在IG限時動態中發文更新近況，坦言自從2月染上了新冠肺炎後，生病就一直無法痊癒。她透露，兩週前，突發炎感染到左半面及淋巴炎，導致臉部刺痛、喉嚨、耳根疼痛不止，隨後再次發文報平安，表示自己將在2週後開工息，也讓不少粉絲放下心中的大石。

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