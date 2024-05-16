阮經天憑《周處除三害》二度搶影帝「前度做評審」另一舊愛爭影后

2024第26屆台北電影節15日公布入圍名單，《周處除三害》以13項入圍領頭，其中也包括「最佳編劇獎」。不過電影先前曾遭導演錢人豪指控抄襲，對此導演黃精甫、監製李烈發聲明嚴正表示「顯屬誣控！」事件已進入法律程序。對此台北電影節總監李亞梅表示，她也曾向評審表達過疑慮。



李亞梅坦言，她在過程中有「主動」向評審特別提出，請他們考量電影在劇本方面有些爭議，不過評審認為：「我們不是法官，不該判定這件事情，目前事件也還沒有結果。」認為應該要回歸電影作品本身。而對於《周處》入圍最佳編劇獎，錢人豪則說：「沒什麼興趣回應，一切交由司法定奪，希望業界和平。」

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特別的是，演員曾珮瑜也以《周處除三害》入圍最佳女配角，李亞梅表示，其實一開始她並沒有在片商報名的名單中，是評審特別提起她的表現，北影致電製作方，主動提及想要將曾珮瑜放進討論名單中，最終順利入圍。

《周處除三害》作為入圍大贏家，Drama不僅於此。 阮經天去年雖與金馬影帝擦身而過，但今天再度以「陳桂林」角色入圍台北電影節影帝。然而影后入圍者，也出現前女友《莎莉》劉品言，如兩人皆出席且順利獲獎，勢必將留下難得合影畫面。此外，今年北影的評審團，還包括阮經天另一名前女友許瑋甯。她先前曾大方表示有看過《周處除三害》，也讚賞電影相當精彩。

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