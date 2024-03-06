周處除三害影評｜藉三大殺手喻「貪嗔痴」阮經天對死亡可有覺悟？

光是阮經天看似漫不經心的呆立，堅定凝視獵物的眼神，有時更刻意藏匿張狂的詭笑，走路時微微踉蹌，開場時穿著寬大的西裝，在一群低頭俯首的黑幫小弟裡特別囂張，「不要叫我桂林仔，我有名有姓，叫做陳桂林」，大口扒飯，大口飲酒，活像是《水滸傳》走出來的盜匪，狂徒原本就沒有明天，更不奢望美好結局。



《周處除三害》完全解構《資治通鑑 卷八十》的舊談，惡人周處原先眼見太平盛世，百姓卻愁眉苦臉，得知有其三害後，必然斬殺猛虎、蛟龍，更苦讀經書改過向善，然則周處對於「死亡」一事，可曾有過覺悟？

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黃精甫當年拍《江湖》慨嘆黑幫的快意恩仇早是昨日黃花，爭權奪權永遠在情義之前；《復仇者之死》運用正反兩派的相互殺戮，直指死亡才是唯一解脫，在空虛又寂寞的人生裡，只有無止盡的憤怒才能象徵我們活著，隱藏多年的陳桂林稱呼自己是為了留名，但更像是為了逃脫虛無，要幹一票大的，他分明早就見過這世間的不公不義，斬殺惡徒，只是為了證明自己來過人世間。

因為整部電影很好玩，精準，狠辣，佛教有「三毒」釋義，是貪、嗔、痴的總稱，貪是貪愛五欲，是謂鴿；嗔是嗔恚無忍，是為蛇；痴是愚痴無明，是謂豬。三種動物恰巧也是電影的英文名，切合《黃昏三鏢客》片名的The Good, the Bad and the Ugly，直言這是一部立足於台灣的西部電影，來自蒼穹，戴著「豬」手錶的狂徒，完成最後的殺戮，是打算在死前為自己留名，但這就是向死而生的電影，講的是死，更像是活，理髮院動刀的販毒幫派香港仔終究橫屍於街巷，成立邪教的貪婪教主則在眾目睽睽之下慘遭行刑，只剩下猶如野獸一般大口吃食，嘴裡總是充滿食物的怪物（甚至可以用來咬人），這卻是他從野獸成為「人」的過程，學會憐憫，學會死亡。

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然則，《周處除三害》更慣常挪引黃精甫拍攝敘述故事多年，一直以來始終鑽研的神性，陳桂林懇求關聖帝君給出答案，一連擲出9個聖爻，就為了詢問能否除去兩位危害社會的禍害，相對兩位通緝犯，「香港仔」看似退隱仍不脫暴戾習性，「牛頭」產業轉型看似一心向神，而當陳桂林經歷死亡後重新生存，破棺而出，肋骨遭突刺，要先經歷過死亡幽谷，才能進入人世間，《周處除三害》的第三幕戲直接讓人想起《復仇者之死》的末段，吟詠歌頌神的存在，底下卻是無止盡的殘亡，但這就是我們所處的世界。

充滿八九零年代香港電影的癲狂奔放，陳桂林窮盡一生的孤獨、哀傷終究在殺戮中獲得解脫，最後行刑時的似笑非笑，雖然荒謬卻也惹人動容，彷彿人生到頭來就是一部黑色喜劇，那就笑得開心一點。

美人自古如名將，不許人間見白頭，其實狂徒與盜匪亦如是。

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