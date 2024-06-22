墨雨雲間｜豆瓣6.9分叫座不叫好　劇情爽快卻負評連連被批小兒科

近兩年，致力於把長劇拍出短劇風味的製片公司，歡娛影視算一個。去年的《為有暗香來》改編自知乎IP《洗鉛華》，惡女幡然悔悟、逆天改命的戲碼第一時間勾起了觀眾的興趣，但後續劇情疲軟，幼稚宅鬥情節和空洞乏味的角色塑造，最終沒能讓該劇拿到爆劇的號碼牌。



不過，近期的古裝劇《墨雨雲間》有備而來。爆款男頻劇《慶餘年2》（慶餘年第二季）6月3日VIP收官當天，《墨雨雲間》無縫銜接，相關話題排山倒海般轟炸各平臺。

渣男殺妻、女性互助、貴女復仇、宅鬥進階、背德CP……集結了一切「土狗愛看」的高能狗血情節，《墨雨雲間》一邊被推崇，一邊被吐槽，但絕對不缺熱度。

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該劇由侶皓吉吉執導，吳謹言、王星越領銜主演，講述縣令之女薛芳菲（吳謹言飾）在遭逢丈夫背叛之後失去一切，受救命恩人、中書令之女姜梨（楊超越飾）之托，以薑梨的身份回到京城，克服重重艱險，對抗不公的故事。

《墨雨雲間》資料分析

從話題、熱度、播放量來看，《墨雨雲間》是2024年優酷最熱的古偶劇。從全平臺來看，今年也僅有一部騰訊視頻、芒果TV雙平臺拼播的《與鳳行》達到了女頻劇中的S+級。

據燈塔專業版顯示，《墨雨雲間》首播當天正片播放量超5091萬，僅次於《慶餘年2》。播出第三天以7909萬正片播放量順利登頂，熱度上漲迅速。

目前，《墨雨雲間》單日正片播放量已連續4天破億，7天累計播放量突破6億，優酷熱度連續6天奪得日冠，全網曝光累計96.52億，全網發佈累計729.5萬，全網轉評贊累計193.3萬，本周抖音熱度達16204.8萬，排行第一。

雲合數據給出S+的評級，正片有效市占率29.7%，僅次於《慶餘年2》。貓眼、德塔文等協力廠商榜單上，《墨雨雲間》皆高居前列。

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《墨雨雲間》由侶皓吉吉執導，吳謹言、王星越領銜主演。（微博＠吳謹言）

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《墨雨雲間》觀眾回饋

《墨雨雲間》開播7天，更新還未過半，豆瓣已經開分，3萬人打出了6.9的評分。正面評價可用兩個字概括：爽、快。

《墨雨雲間》開播7天，更新還未過半，豆瓣已經開分。（截圖）

就像《延禧宮略》一樣，爽劇歸根結底是要給觀眾搞服務的，服務好了，讓觀眾爽到，那邏輯BUG、演員演技、妝造槽點都可能被無視，因為它讓人上頭了。

「沒有人能拒絕前妻反殺綠帽男的劇情，幹就完了」

「復仇味兒整得挺好，這次好像又被拿捏」

「吳謹言是古希臘掌管爽文的神」



……總之，爽就對了。

節奏方面，從女主遭人陷害，到被「捉姦」在床，再到被夫君活埋，也就不到十分鐘的時間。如微短劇一般的節奏迎合了一部分人的看劇喜好。

負面評價就五花八門了：加長版劣質微短劇、鬼片風格、小兒科宅鬥、遍地BUG、演技尷尬、史詩級的瑪麗蘇名場面把內地網劇扇回了二十年前……

在內地劇的創作陣列裡，于正和郭敬明都有自己的一套審美體系。郭敬明的《雲之羽》走暗黑風，和一眾古偶劇區隔開來，于正的《墨雨雲間》也有向其靠攏的痕跡，努力營造出一種驚悚感。

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不喜歡看無腦小白文的人也get不到爽感，「反派角色每次出場都把‘我是個壞人’寫在臉上，如此虛假又刻意的設計完全無法代入。」有的人則憤慨：「小程式劇的風，還是刮到了長視頻。」

從話題、熱度、播放量來看，《墨雨雲間》是2024年優酷最熱的古偶劇。（《墨雨雲間》劇照）

總體來說，《墨雨雲間》的口碑兩極分化比較嚴重，上頭的人被狠狠拿捏，無感的人也不介意踩一腳。劇集用了各種手段不讓觀眾細想、較真，接下來就看這口氣能不能一直撐到結局了。

《墨雨雲間》小作文

文：無花果／休息，休息一下再審判



精夠猛，吃多傷身 無花果

如果電影《消失的她》中的被害者「李木子」獲救，換了身份「絕情斷愛」，計畫向「何非」復仇，會是怎樣的效果？

《墨雨雲間》開篇腦洞大開，捉姦、殺妻、奪夫等高能場景屬實戳中了不少人的嗨點。女主角薛芳菲被恩愛多年的丈夫砸暈活埋，看似溫文爾雅的沈玉容對妻子痛下殺手，手段殘忍、絕情，氛圍塑造陰森、恐怖。

《墨雨雲間》開篇腦洞大開，捉姦、殺妻、奪夫等高能場景屬實戳中了不少人的嗨點。（《墨雨雲間》劇照）

觀眾對女主的遭遇有多義憤填膺，後續薑梨的復仇戲碼也就多麼振奮人心。

以仇恨驅動的女性復仇故事近年頗受市場歡迎。前有宋慧喬在《黑暗榮耀》中十年如一日臥薪嚐膽後黑化反擊，後有內地電影《消失的她》中閨蜜設局追捕負心「鳳凰男」。此次由吳謹言來充當古裝版復仇者，也算是眾望所歸。

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畢竟，在這條賽道上，吳謹言有著《延禧攻略》的先天優勢，「魏瓔珞」以弱小身軀「幹翻世界」的倔強感，如今多了一絲滄桑和穩重。而神似朱一龍的「渣男」沈玉容（梁永棋 飾），一雙淚眼朦朧的含情委屈眼，與何非同樣具有迷惑性。

《墨雨雲間》前幾集卯足了勁調動觀眾情緒，大搞短劇效應和元素疊加，起碼比大部分千篇一律的古偶多了些味道，讓網友紛紛發出「不費腦子，爽就完了」的感歎。

但它畢竟不是靠幾段高光切片就能完成KPI的短劇，40集的古裝長劇撒多了味精，「主菜」也許就走味了。

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首先，在情節上，如若拋開「女性衝破枷鎖」這層光環，《墨雨雲間》進入正題之後還是未能脫離古早宮鬥、宅鬥套路。

腹黑女主智鬥女官的情節就曾在《女貞傳奇》、《延禧攻略》中頻繁上演；陳喬恩飾演的季淑然和薑若瑤（劉些寧 飾）母女倆，也類似《知否知否應是綠肥紅瘦》中驕縱的林噙霜和墨蘭母女，只不過更加臉譜化，讓人看一眼就知道她們要搞事。

其次，過時的鼓風機+升格鏡頭、跨次元的特效和多次上演的誇張情節，時不時讓人出戲。比如薛芳菲和薑若瑤的鬥琴環節爆改「女媧補天」，假姜梨在薑若瑤的笄禮上亮相收割「迷弟迷妹」的劇情，就引發彈幕一片哈哈哈，復仇的緊張刺激頓時一掃而空。

過時的鼓風機+升格鏡頭、跨次元的特效和多次上演的誇張情節，時不時讓人出戲。（《墨雨雲間》劇照）

最後，成也選角，敗也選角。吳謹言、王星越、陳喬恩、李夢還能說與角色有著高適配度，兩對背德CP也還算驚喜。但范湉湉、張雨綺、小婉、管樂的出現則讓劇情顯得有些另類的搞笑。

復仇之爽的背後應該是悲，此時再搞輕喜，未免不倫不類。

文：鐵皮小鼓／鑼鼓的鼓，不是敲邊鼓的鼓

「王寶釧」的一場遊戲一場夢 鐵皮小鼓

《墨雨雲間》與其說是一部劇，不如說它是個遊戲。

它任務先行，動機不明。開局就是一座「墳」，把女主虐到坑底。吳謹言飾演的薛芳菲，從此開始戰神附體，任務就是要復仇。但自己報渣男殺妻的仇，小門小戶，土法煉鋼，也湊不夠遊戲時長啊。

那就乾脆任務套任務，想為自己報仇，要先替冤死的相國嫡女薑梨重活一遍。豪門宅鬥還上通朝堂，這不就能關關難過關關過了嘛。

《墨雨雲間》開局就是一座「墳」。（《墨雨雲間》劇照）

它每集都是一個關卡。成為姜梨替身後，女主先破女貞堂，再回相國府。在宅內，上鬥惡毒繼母、刁蠻妹妹，下收惡毒僕人、奸邪丫鬟。來求親的紈絝渣男，懟走；進府觀禮的前夫，貼臉開大……

也正是因為它要保證本集「打臉」本集畢，今天的「怨念」絕不等到明天再平，才導致《墨雨雲間》單集時長超過了45分鐘一集的慣例。

總之，開局一座「墳」，裝備全靠撿，玩家自帶金手指，適齡男NPC全都愛上我。這四句話，能概括《墨雨雲間》的「爽」感密碼。

《墨雨雲間》每集都是一個關卡。（《墨雨雲間》劇照）

但在爽完之後，沒有人問薛芳菲這麼一個曾經把野菜挖遍的「王寶釧」，為什麼一夜之間就雪洗性格缺陷，成了個女戰神？也沒有人問，「變臉藝術家」繼母季淑然，為什麼幾十年如一日兩面三刀，卻總被相爺選擇性忽略，難不成相爺是個憨憨？

《墨雨雲間》任務先行，動機不明。（《墨雨雲間》劇照）

還有，憑什麼大家都參加會試彈古箏，就給薑家兩個姑娘加了逆天特效？難不成是相爺為了讓寶貝女兒們通關，充值得夠多？

如果只要靠穩穩的「爽」就能成為「劇后」，那劇集藝術乾脆改名叫捏腳藝術算了。

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