陳妍希疑8年婚姻破裂「陳曉親提離婚」女方僅能靠「他」聯絡男方
撰文：聯合新聞網
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19日微博上瘋傳「知情人透露，陳曉陳妍希婚姻去年就破裂了，目前陳曉一心想離婚」而大陸狗仔「推理君江小宴」更預告會開直播，會大家揭曉內幕。
大陸狗仔「推理君江小宴」19日開直播大爆內幕指出陳曉在2023年年底時提出離婚，稱自己可以淨身出戶，但沒有說出離婚理由，並從此沒再回過家，還更換了手機號碼，陳妍希只能透過工作人員聯絡男方，這期間備受折磨。
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2024年4月陳妍希被拍到獨自帶著兒子上學，神情看起來很落寞，陳曉則一直在劇組工作，陳妍希也沒有去探班，6月陳曉再被拍到喝醉由工作人員扶上車，這半年期間未拍到夫妻倆同框畫面。
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