陳妍希與陳曉傳婚變後首現身「雙頰浮腫」疑似哭過 網民睇法兩極
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
女星陳妍希日前被爆出與大陸男星陳曉婚姻觸礁，兩人2013年因拍攝《神鵰俠侶》結緣，2016年結婚，婚後育有一子。
19日據大陸知名狗仔「推理君江小宴」爆料兩人婚姻自去年開始出現裂痕，男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚，兩人至今仍未對外回應，不過21號陳妍希的新戲開鏡，這也是她被傳婚變後首次露面，但卻被大陸網友認為她雙頰明顯浮腫，網友更直呼「像是哭過」。
【圖輯】點圖放大看更多陳妍希靚相👇👇👇
+13
陳妍希多年前拍攝的戲劇《但願人長久》才剛開播，現今又有新戲邀約，與大陸男星周柯宇合作《狙擊蝴蝶》，相差19歲的兩人在劇中大談姊弟戀，最新劇照中，陳妍希被周柯宇摟在懷中，露出燦爛甜笑。
而在開鏡儀式中，陳妍希已一頭俐落短髮，白色樸素上衣搭配小短褲現身，看起來相當有精神，但網友認為她雙頰明顯浮腫，簡直像是剛哭過，但也有人表示別過度解讀：
感情的事只有當事人最清楚
然則婚變消息傳得沸沸揚，網友也各持意見：
「再造謠就不禮貌了」
「陳曉微博首頁上的戒指也都還在阿」
「如果真不合早就離婚了吧」
「看來婚姻美滿、幸福滿滿，戒指就是見證」
迄今仍讓人霧裡看花。
【同場加映】盤點8個藝人隱瞞離婚例子 周國賢令人吃驚呂慧儀被問舊愛新歡（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+22
陳妍希疑8年婚姻破裂「陳曉親提離婚」女方僅能靠「他」聯絡男方網傳韓國版《那些年》陳妍希角色由TWICE一成員飾演 JYP回應抗老｜陳妍希40歲如少女！4大凍齡秘訣：拍八虛，自製抗氧化早餐陳妍希40歲崩壞？修圖前後對比極大 網民目擊真人嚇親：是不同人護髮｜陳妍希豪言：頭髮多到掉不完！公開5大護髮、修飾圓臉秘訣夢華錄｜劉亦菲笑陳妍希「日日探班」別有用心？一句話疑暗踩對方
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】