陳妍希與陳曉傳婚變後首現身「雙頰浮腫」疑似哭過　網民睇法兩極

女星陳妍希日前被爆出與大陸男星陳曉婚姻觸礁，兩人2013年因拍攝《神鵰俠侶》結緣，2016年結婚，婚後育有一子。



19日據大陸知名狗仔「推理君江小宴」爆料兩人婚姻自去年開始出現裂痕，男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚，兩人至今仍未對外回應，不過21號陳妍希的新戲開鏡，這也是她被傳婚變後首次露面，但卻被大陸網友認為她雙頰明顯浮腫，網友更直呼「像是哭過」。

陳妍希婚變後首現身「臉部浮腫像哭過」。（微博圖片）

陳曉﹑陳妍希在2016年結婚 。（視覺中國）

女星陳妍希日前被爆出與大陸男星陳曉婚姻觸礁。（微博@陳妍希michelle）

【圖輯】點圖放大看更多陳妍希靚相👇👇👇

+ 13

陳妍希多年前拍攝的戲劇《但願人長久》才剛開播，現今又有新戲邀約，與大陸男星周柯宇合作《狙擊蝴蝶》，相差19歲的兩人在劇中大談姊弟戀，最新劇照中，陳妍希被周柯宇摟在懷中，露出燦爛甜笑。

陳妍希和周柯宇合作新劇。（微博圖片）

而在開鏡儀式中，陳妍希已一頭俐落短髮，白色樸素上衣搭配小短褲現身，看起來相當有精神，但網友認為她雙頰明顯浮腫，簡直像是剛哭過，但也有人表示別過度解讀：

感情的事只有當事人最清楚

然則婚變消息傳得沸沸揚，網友也各持意見：

「再造謠就不禮貌了」

「陳曉微博首頁上的戒指也都還在阿」

「如果真不合早就離婚了吧」

「看來婚姻美滿、幸福滿滿，戒指就是見證」



迄今仍讓人霧裡看花。

【同場加映】盤點8個藝人隱瞞離婚例子 周國賢令人吃驚呂慧儀被問舊愛新歡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

獨／黃鐙輝出道17年存款只剩6999 老婆：一切從頭來過

獨／與夏克立離婚真實內幕？黃嘉千驚人預告：驚心動魄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】