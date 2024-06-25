陳妍希被傳婚變5日後亮相　滿臉笑容心情未受影響　無名指成焦點

陳妍希和陳曉結婚8年育有1子，近日被爆出婚變，但傳了5天，雙方皆未對此回應。陳妍希昨日（24號）不畏謠言，出席公開活動，無名指上還戴著婚戒，間接打破婚變傳言。



陳妍希昨日（24號）為了宣傳新劇《親愛的仇敵》和高葉、萬鵬一同現身，出席「2024騰訊視頻上海電視節」，這也是爆婚變後首次出席公開場合。她身穿深紅色露肩長洋裝，配上甜美笑容，心情絲毫不受近日爆出的風波影響。

陳妍希戴婚戒亮相。（微博圖片）

陳妍希戴婚戒亮相。（微博圖片）

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事實上，大陸狗仔19日爆料陳妍希和陳曉婚變，還指男方早已提出離婚，夫妻半年沒同框，甚至還要透過第三人來聯繫，隨後挖出過往「陳曉眼神無光」的畫面，夫妻看起來貌合神離。但這已不是他們第一次傳出婚變，也有許多人認為只是在炒話題。

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