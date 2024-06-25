顏心記｜分集劇情/演員角色介紹/追劇懶人包　羅雲熙宋軼組CP查案

實力派演員羅雲熙和宋軼主演的陸劇《顏心記》終於要開播啦！變身症與臉盲症的CP組合，加上愛情喜劇融合探案元素，絕對是2024不能錯過的古裝陸劇。



這次為大家整理了《顏心記》劇情簡介、演員介紹、劇情亮點、線上看平台，追劇前快一起來了解一下這部劇吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

《顏心記》懶人包（01製圖）

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《顏心記》2024陸劇劇情介紹

《顏心記》由羅雲熙、宋軼主演，劇情講述男主角江心白因父親遭流放，意外患上了臉盲症，長大後的他遇見了患有變身症的游醫顏南星。兩人一同破解當年的事件，找尋江心白父親的真相，兩人也逐漸步入愛河。

《顏心記》由羅雲熙、宋軼主演。（《顏心記》劇照）

《顏心記》由羅雲熙、宋軼主演。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇演員介紹

《顏心記》2024陸劇演員陣容1.男主角江心白 羅雲熙飾

江心白小時候隨父親遭流放，沒想到意外患上臉盲症，長大後的他回到最初的地方，調查父親當年案件的內幕。

江心白小時候隨父親遭流放，沒想到意外患上臉盲症。（《顏心記》劇照）

長大後的他回到最初的地方，調查父親當年案件的內幕。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇演員陣容2.女主角顏南星 宋軼 飾

顏南星幼時意外被迫吞下不明藥物，不幸罹患會變成眾多不同外貌的變身症，長大後她成為一名厲害的醫生，在遇到江心白後兩人墜入愛河。

顏南星幼時意外被迫吞下不明藥物，不幸罹患會變成眾多不同外貌的變身症。（《顏心記》劇照）

長大後她成為一名厲害的醫生，在遇到江心白後兩人墜入愛河。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇配角陣容

《顏心記》配角中，有近期在《玫瑰的故事》出演白曉荷的陳瑤、憑藉《雲之羽》爆紅的丞磊、在《對你不只是喜歡》中與魏哲鳴火花滿滿的黃日瑩等等。每一位配角都是在電影、電視劇中厲害的演員，全員演技在線。

《顏心記》配角中，有近期在《玫瑰的故事》出演白曉荷的陳瑤。（《顏心記》劇照）

憑藉《雲之羽》爆紅的丞磊。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇分集劇情

《顏心記》2024陸劇分集劇情 第1集～第5集

大蕲初年，癸草興起，因藥中帶毒而嚴加管控。江心白意外遇見江湖游醫顏南星，並對顏南星產生懷疑。經過交涉和誤會，顏南星被官兵追捕，江心白決定幫助她。幾天後，顏南星變回原樣，與江心白再次相遇。二人在逃亡中發現一片癸草地，並救下一個中毒的小女孩。顏南星用醫術救人，江心白開始信任她。二人合力燒毀癸草地，保護村民。江心白與顏南星經歷蘭納村事件後，兩人決定一同回河蠻，用南霁風情報換合作。回到河蠻，二人被李副將抓捕，南霁風帶回府中。



江心白以化名自稱茶商與南霁風談生意，醉倒後被顏南星接走。次日，江心白警告她回河蠻後每句話都不是玩笑。姚乾書擔心江心白與南霁風喝酒後可能出事，告知查到的情況。江心白請求顏南星幫忙，雙方打鬥引起將軍府轟動。南霁風中毒，江心白用血救人。事後，顏南星幫他包扎，二人坦誠相待，關係更加親近。屠門縣令邀江心白與南霁風過府，江心白給顏南星一把劍防身。二人赴宴，發現萬俟老板竟是畫舫的老鴇媽媽。江心白與南霁風打敗敵人，捕獲萬俟。迦耶和顏南星散心，顏南星認為江心白能保護她，二人成為朋友。癸草一事未完，迦耶被神秘女子威脅，要在十日內送出一批貨，並除掉江心白和顏南星。

大蕲初年，癸草興起，因藥中帶毒而嚴加管控。江心白意外遇見江湖游醫顏南星，並對顏南星產生懷疑。（《顏心記》劇照）

經過交涉和誤會，顏南星被官兵追捕，江心白決定幫助她。幾天後，顏南星變回原樣，與江心白再次相遇。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇分集劇情 第6集～第10集

顏南星和江心白在尋找迦耶未果後，偶然聽到迦耶的聲音，發現她與神秘女子交談。回府後，迦耶為二人祈求姻緣，並說他們有三次姻緣。迦耶和南霽風決定為他們舉辦婚禮，婚禮夜，迦耶威脅江心白放走刺客，江心白早已知曉迦耶的真實身份，並揭露她與三大家交易。南霽風心痛質問迦耶，江心白勸她協助總捕衙司破案，但顏南星痛心江心白從未信任自己。迦耶最終自刎而死，顏南星傷心於江心白的欺騙，變身後被昔日掳走她的人販子打昏，醒來後尋找小哥哥的下落。



回京後，江心白與姚乾書討價還價，遇到金吾衛抓小偷，江芷儀邀他參加外祖父生辰。金吾衛統領商別離與江心白劍拔弩張，江心白意識到癸草已到京城，決心不讓其流入市場。顏南星決心尋找小哥哥並保護他。江心白在十二樂坊目睹商別離殺害送貨女人，分析她或有同夥。外祖父對江心白不滿意，認為他像罪臣父親昭明。顏南星在鬼市被誤認為送癸草的人。顏南星在鬼市被誤認為神女，江心白追查令符，封鎖鬼市，發現異味找到令牌。顏南星因月圓變身時劫持江心白，發現癸草並被護送離開鬼市。顏南星逃跑時留下變身記錄本，江心白翻看後頓悟她的秘密。顏南星租院子住下，開鋪子做生意。

顏南星和江心白在尋找迦耶未果後，偶然聽到迦耶的聲音，發現她與神秘女子交談。回府後，迦耶為二人祈求姻緣，並說他們有三次姻緣。（《顏心記》劇照）

迦耶和南霽風決定為他們舉辦婚禮，婚禮夜，迦耶威脅江心白放走刺客，江心白早已知曉迦耶的真實身份，並揭露她與三大家交易。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇劇情2大亮點

《顏心記》2024陸劇劇情亮點1.與韓劇《愛上變身情人》設定相同

韓國電影《愛上變身情人》於2015年上映，女主角是變身症的獨特設定，獲得觀眾喜愛。2018年該電影改編成同名韓劇，並加入男主角是臉盲症設定，由徐玄振和李民基出演，開播後也引起了極高討論。這次《顏心記》採用了韓劇版的設定，變身症與臉盲症的CP設定，並融入古裝喜劇題材，想必能擦出不一樣的火花。

韓國電影《愛上變身情人》於2015年上映，女主角是變身症的獨特設定，獲得觀眾喜愛。（《顏心記》劇照）

2018年該電影改編成同名韓劇，並加入男主角是臉盲症設定，由徐玄振和李民基出演，開播後也引起了極高討論。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇劇情亮點2. 結合探案題材

《顏心記》除了基本的愛情喜劇題材，還加入「懸疑探案」元素。劇中江心白、顏南星兩人不打不相識，因為兩人獨特的疾病卻聚在一起，決定聯手調查當年的案件，結合了一點推理、動作的場景，絕對是2024年必追的陸劇之一。

《顏心記》除了基本的愛情喜劇題材，還加入「懸疑探案」元素。（《顏心記》劇照）

劇中江心白、顏南星兩人不打不相識，因為兩人獨特的疾病卻聚在一起，決定聯手調查當年的案件。（《顏心記》劇照）

《顏心記》2024陸劇哪裡看？線上看平台介紹

類型：愛情、喜劇、懸疑

導演：于中中

編劇：胡蓉

主演演員：羅雲熙、宋軼

集數：40集

開播平台：愛奇藝

開播時間：6月15日



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