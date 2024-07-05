反黑英雄第10集劇透｜姚子羚原來係啊嫂　仲畀陳少邦打毒針兼...

《反黑英雄》第9集回顧：

袁偉豪與關曜儁帶同煙霧彈勇闖醫院救走黎澤恩，離開時遇上陳山聰，在駁火中關曜儁中槍。袁偉豪立即帶他去急救，可惜醫生指他傷勢太重即使救回也會變成植物人，袁偉豪只好忍痛送他最後一程。姚子羚的酒吧遭破壞，張振朗想代為報警卻被姚子羚制止。二人在門口遇襲，張振朗叫姚子羚先走，但姚子羚沒聽張振朗說話等他才走，脫困後二人到海邊聊天，張振朗決定帶姚子羚回到自己的家暫避風頭。曾文心被抓去接客替母還債，無奈向張振朗求救，張振朗衝上賓館帶走曾文心時差點被掃黃撞個正著，於是帶同曾文心挺而走險從另一方法逃走。但張振朗送走曾文心後亦被趕來的陳山聰帶走，曾文心到警署保釋張振朗，張振朗同情曾文心，答應幫顏仟汶還債，只求她能完成學業。袁偉豪逃到泰國，與黎澤恩往找黃子恆背後的金主李家鼎，並承認是自己殺死黃子恆，袁偉豪希望李家鼎給他一個月時間，讓他回港報仇。

袁偉豪同陳山聰互相向對方開槍，怎料關曜儁中槍。(影片截圖)

曾文心被抓去接客替母還債，無奈向張振朗求救。(影片截圖)

張振朗決定帶姚子羚回到自己的家暫避風頭。(影片截圖)

《反黑英雄》第10集劇透：

姚子羚為避開仇家躲到張振朗於南丫島的老家，張振朗亦到南丫島找尋姚子羚，二人談起讀書時的往事。(影片截圖)

張振朗的家人以為二人仍是情侶，令二人感無奈。(影片截圖)

鄧智堅為拿線人費供養女兒赴外地讀書，答應替陳山聰找出販毒組織的底細。陳山聰被其父愛感動，願意私人借出十二萬，並替他將支票交給女兒。

鄧智堅為拿線人費供養女兒赴外地讀書，答應替陳山聰找出販毒組織的底細。(影片截圖)

陳山聰被其父愛感動，願意私人借出十二萬。(影片截圖)

姚子羚突然不辭而別，張振朗追至碼頭再一起出市區。姚子羚借意去洗手間後被人接走，張振朗轉眼間不見了姚子羚，張振朗到療養院找姚子羚，才發現她提在口中的老父早已去世，遂約見林景程以找出姚子羚的下落。

姚子羚借意去洗手間後被人接走。(影片截圖)

張振朗到療養院找姚子羚，才發現她提在口中的老父早已去世。(影片截圖)

姚子羚被帶走在船塢與陳少邦見面，原來姚子羚是黃子恆的女朋友，黃子恆死後大家都覬覦他的10億財產。陳少邦因金錢而與對方談判，二人談不攏，他便對姚子羚不利並向她「打毒針」，並遭拋落海，張振朗此時趕往營救。張振朗救起姚子羚後發現她不停抽搐，在頸附近找到「針口」，於是立即帶她去急救。

姚子羚被帶走在船塢與陳少邦見面，原來姚子羚是黃子恆的女朋友，黃子恆死後大家都覬覦他的10億財產。(影片截圖)

陳少邦與姚子羚談不攏，便對姚子羚不利並向她「打毒針」。(影片截圖)

姚子羚被救起後不停抽搐，張振朗在頸附近找到「針口」。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

