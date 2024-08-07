減肥｜不吃澱粉才會瘦？營養師揭碳水化合物重要性、健康減重真相

隨著夏天的來臨，天氣愈來愈炎熱，輕便的穿著與水上活動的增加，人們對體態的重視也隨之提升，「減肥」成為許多人關注的議題。



然而，關於「減肥」這項許多人終生奮鬥的挑戰，卻存在著不少錯誤的迷思。

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別再迷信減肥「不吃澱粉」！營養師曝碳水化合物的重要角色

其中，「不攝取碳水化合物」是減重常見的錯誤觀念之一。日前，台灣營養師侯沂錚在個人Facebook《30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士》分享，有許多減重者向他私訊詢問：減肥時不吃澱粉會不會更快瘦身？只吃蔬菜和肉類是否能更有效？針對這些疑問，台灣營養師侯沂錚從營養學的角度提供了專業解答，強調不吃碳水化合物並不是一個健康的減肥方式，並整理了四大重點說明其攝取的重要性。

第一，碳水化合物是人體重要的能量來源，能迅速提供細胞所需的能量。每1克的碳水化合物能提供4大卡的熱量，這對於維持日常活動和身體機能至關重要。台灣營養師侯沂錚指出，若身體缺乏碳水化合物會導致能量不足，進而影響工作效率和日常生活品質。

第二，當身體缺乏碳水化合物時，會被迫改用脂肪和蛋白質來產生能量。這種代謝轉變會導致脂肪酸降解成酮體，造成生酮狀態。雖然短期的生酮狀態可能有助於減重，但長期缺乏碳水化合物會導致肌肉流失，影響身體組織的修復能力，進而損害健康。

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第三，現代人經常攝取過多的精製糖，像是手搖飲、雪糕、糖果、餅乾、各類麵包蛋糕等烘焙品，都是額外添加精緻糖製做而成的，而這些糖份會轉化為脂肪，堆積在內臟和皮下，對健康造成威脅。台灣營養師侯沂錚指出，減肥應該減少的是這些精製糖，而不是所有的碳水化合物。過量攝取精製糖會導致體重增加、肥胖以及相關的健康問題，如糖尿病和心血管疾病等。

第四，為了達到健康減重的效果，營養師侯沂錚建議選擇健康的碳水化合物來源，如同蔬菜和全穀雜糧類等未加工的食物。這些食物不僅含有豐富的膳食纖維，還提供多種營養素，有助於維持健康和增加飽足感，讓人更容易控制飲食量。

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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掌握均衡飲食與運動原則 持久瘦身無負擔

台灣營養師侯沂錚強調，減肥是一個長期的過程，不應該只關注快速的體重下降，而應著眼於長期的健康管理。根據以上的專業建議，均衡飲食是健康減重的重要關鍵，而非盲目地排除某一類食物，選擇富含營養的食物，控制精製糖的攝取量，並搭配適當的運動，才能實現持久且健康的減重效果！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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