果汁減肥｜韓星追棒CCA果汁1周狂瘦4公斤！營養師提醒小心脂肪肝

最近有一款爆紅的「CCA果汁」，許多韓國女藝人分享，喝一周狂瘦4公斤，身體非常有感。喝蔬果汁排毒減脂，感覺可以補足吃不夠的蔬菜水果，不過台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟認為，長期喝蘋果、紅蘿蔔、椰菜打成的飲品，果糖容易超標，而且營養不均衡，可能喝出脂肪肝、血糖不穩定等其他問題。



「CCA果汁」跟去年流行的「ABC果汁」是一樣的原理，其中B是指Beet紅菜頭。（Canva）

所謂「CCA果汁」，是指Carrot紅蘿蔔、Cabbage高麗菜、Apple蘋果組成，以2：1：1的比例再加上少許水打成汁，不用過濾果渣菜渣，保留住膳食纖維。

陳姿吟說，三種蔬果都有豐富的營養素，若是以英文字母取名，也可以換成Celery芹菜、Cucumber小黃瓜。「CCA果汁」跟去年流行的「ABC果汁」是一樣的原理，其中B是指Beet紅菜頭（甜菜根）。

以三種蔬果組成的減脂飲品，隱藏了果糖、食材單一、營養不均衡等陷阱。陳姿吟強調，台灣國健署已經明確指出「均衡飲食」為維持健康的基礎，水果雖然附有維他命、礦物質，但成人每天攝取2-4份為限，而且水果也無法取代澱粉類食物。

「CCA果汁」中的椰菜，洗淨後切小塊或切絲放入榨汁機，陳姿吟提醒，腸胃道功能不佳以及有胃病、胃潰瘍的人，並不適合生食，吃太多椰菜也容易引起胃脹氣。椰菜富含鉀離子，易造成腎臟的負擔，慢性腎臟病患者要限制鉀離子的攝取量。

陳姿吟提到，如果蔬果攝取不足者，可以練習從「CCA果汁」或「ABC果汁」開始，但是不宜、也不限只有這3種食材。可以參考綠拿鐵的做法，添加其他蔬果種類，以及堅果、少許橄欖油。另外，要搭配蛋白質，讓身體有足夠熱量幫助維持肌肉、骨骼，好的蛋白質會讓減脂效果更好。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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