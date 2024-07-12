爺孫戀林靖恩偷吃他人外賣涉盜竊被捕 李坤城兒李卓軒FB暗寸後母
撰文：聯合新聞網
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林靖恩10日深夜因為偷吃別人家的外賣餐點，台灣民眾報警後被依台灣「竊盜罪」偵辦，李坤城的兒子李卓軒11日中午則是連發2句話，被外界認為是在暗諷林靖恩。
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李卓軒在臉書寫道「欲食毋討賺，好額嘛會窮。」這是一句台語諺語，意指愛吃又不去賺錢，有錢人也會窮，隔了一個多小時，李卓軒再寫下一句：
骨力食栗，貧惰吞瀾。
意指勤勞的人，有栗子可吃，懶惰的人只有吞口水的份，李卓軒更稱：
「阿公阿嬤的身教言教」
「趁機推廣一下祖先的智慧」
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