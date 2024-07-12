爺孫戀林靖恩偷吃他人外賣涉盜竊被捕　李坤城兒李卓軒FB暗寸後母

林靖恩10日深夜因為偷吃別人家的外賣餐點，台灣民眾報警後被依台灣「竊盜罪」偵辦，李坤城的兒子李卓軒11日中午則是連發2句話，被外界認為是在暗諷林靖恩。



林靖恩10日深夜因為偷吃別人家的外賣餐點，台灣民眾報警後被依台灣「竊盜罪」偵辦。（影片截圖）

林靖恩10日深夜因為偷吃別人家的外賣餐點，台灣民眾報警後被依台灣「竊盜罪」偵辦。（影片截圖）

【回顧「爺孫戀」恩愛點滴】李坤城兒子爆父親「爺孫戀」恐怖內幕 後母逝前圓婚原來另有所圖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

李卓軒在臉書寫道「欲食毋討賺，好額嘛會窮。」這是一句台語諺語，意指愛吃又不去賺錢，有錢人也會窮，隔了一個多小時，李卓軒再寫下一句：

骨力食栗，貧惰吞瀾。

林靖恩10日深夜因為偷吃別人家的外賣餐點，台灣民眾報警後被依台灣「竊盜罪」偵辦。（影片截圖）

意指勤勞的人，有栗子可吃，懶惰的人只有吞口水的份，李卓軒更稱：

「阿公阿嬤的身教言教」

「趁機推廣一下祖先的智慧」



【相關圖輯】「爺孫戀」林靖恩懶人包 驚揭企圖用滅火器襲警 失控事件數不完（點圖放大瀏覽👇👇👇）

「爺孫戀」林靖恩失控懶人包（01製圖／FB@林靖恩）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

無預警消失「木曜4超玩」！坤達公開無奈真相

連搭檔都不放過！江坤俊早就性騷擾鄭凱云

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】